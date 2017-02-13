Картина дня в Хабаровске: алкоголь в смартфоне и сосульки на улицах

Болельщики клуба «СКА-Хабаровск», которые пожертвовали просмотром матча в угоду драгоценным часам сна перед новой рабочей неделей, начали сегодняшний день не с самых приятных новостей. «Армейцы» провалили старт Кубка ФНЛ на Кипре, уступив «Тюмени» со счётом 1:2. Автором единственного гола хабаровской команды стал Эдуард Булия, а поклонники «красно-синих» могут отругать за пропущенные мячи Александра Довбню — именно этот голкипер защищал ворота СКА накануне.

Жители дальневосточной столицы вновь бьют тревогу из-за странной находки: в местах выгула своих питомцев хабаровчане снова обнаружили следы розового вещества. Любители собак утверждают, что это отрава, которую оставляют догхантеры. Активисты «Зоозащиты-ДВ» пока воздерживаются от таких однозначных заявлений — остатки непонятного препарата отправили на экспертизу. Действительно ли в Хабаровске вновь активизировались отравители четверолапых, станет известно через неделю.

Открытый бассейн Хабаровска вновь попал в топ городских новостей. И если предыдущие события, связанные с тёплой акваторией, вызывали недоумение и улыбки (достаточно вспомнить неразбериху с разовыми посещениями и ситуацию с освящением воды накануне Крещения), то сегодняшние новости стали по-настоящему трагичными. Посетительница бассейна скончалась в кабинете медицинского работника. Сотрудники учреждения заметили, что одной из плавающих женщин плохо. Они помогли ей выбраться из воды, отвели в медпункт и вызвали скорую помощь, но «неотложка» опоздала — гостья умерла, не дождавшись врачей. Печальный случай заинтересовал краевое следственное управление.

Хабаровчан задела реклама суррогатного материнства, которую предприниматель из Благовещенска разместил на автобусных билетах. Один такой «флаер» попал в руки жителя дальневосточной столицы, а публикация в одном из популярных пабликов в социальной сети «ВКонтакте» обернулась горячим обсуждением. Горожане до сих пор спорят, этично ли искать суррогатных мам среди пассажирок общественного транспорта, считать ли такой род занятий проституцией и как определить сумму вознаграждения женщине, которая согласилась выносить и родить чужого ребёнка.

В правительстве региона состоялось выездное совещание представителей Федеральной службы регулирования алкогольного рынка. Что мы там узнали? Во-первых, оказалось, что на Дальнем Востоке Приморье стало лидером по числу нарушений в сфере продажи спиртного. В этом регионе представители надзорного ведомства изъяли больше всего контрафактного алкоголя. Хабаровский край занял чуть менее почётную вторую строку. А самым законопослушным субъектом оказалась Камчатка. Во-вторых, теперь можно проверить качество спиртного с помощью собственного гаджета. Федеральная служба Росалкогольрегулирования разработала специальное мобильное приложение, которое сканирует штрих-код и сверяет его с базой данных системы ЕГАИС. Чиновники сообщили, что программа наделена даже опцией «Пожаловаться». В-третьих, представители ФС РАР решили, наконец, проявить уважение к особенностям российского менталитета, а именно — к любви граждан разгребать горы документации и готовить километровые отчёты в последний день их приёма. Если окажется, что специальная электронная площадка, куда следует загружать декларации, в этот день не работает несколько часов — надзорное ведомство предоставит бизнесменам дополнительный день для отправки документов.

Осторожно, сосульки! Внезапная февральская оттепель внесла свои корректировки в планы работы управляющих компаний Хабаровска. Коммунальщики спешно разгребают завалы снега и наледи на крышах. Правда, убирать плоды своего труда с тротуаров они пока не спешат, хоть по закону и обязаны делать это незамедлительно. Мы же рекомендуем горожанам быть осторожнее и смотреть по сторонам. Неизвестно, что на вас свалится сверху — сосулька, комок снега или вовсе глыба льда.



