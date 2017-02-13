Хабаровские любители моды увидят коллекции местных дизайнеров

Жители дальневосточной столицы, которые следят за модными трендами, смогут увидеть последние коллекции дальневосточных дизайнеров на Fashion Weekend. Проект организуют для тех, кто презентует авторскую одежду и аксессуары, а также для всех желающих выглядеть уникально.

Организаторы разделили программу дня на два этапа. В полдень начнёт работу выставка-продажа Fashion market с изделиями ручной работы и натуральной косметикой. Параллельно пройдёт встреча с дизайнерами, на которой они презентуют свои коллекции. Вторая часть — это закрытая Fashion party, на которую придут гости из правительства Хабаровского края и медийные личности города. Всех ждут показы дизайнерской одежды, фуршет и розыгрыш подарков.

На Fashion Weekend конструкторское бюро «Стартер» представит коллекцию одежды для красивых и сильных женщин, на которую создателей, по их словам, вдохновили небо, пространство, авиация, сила и свобода. А дизайнер одежды Елена Рудермель презентует сезонную коллекцию весна-лето 2017 года «Элегия», которую она уже представила в Санкт-Петербурге в рамках недели моды.

Мероприятие организует Дальневосточный театр моды Анны Карпусь при поддержке правительства Хабаровского края. Информационные партнёры проекта — РИА «Восток-Медиа», радио Energy, Geometria.ru, DV-Reclama, «Макс-Медиа ДВ», информационный портал «ХабИнфо». Прямую трансляцию обеспечивает CamDV. Fashion Weekend пройдёт 5 марта в «Платинум Арене».