Хабаровчанин устроил стрельбу возле автобусной остановки

По словам очевидцев, огонь он открыл в ответ на просьбу не выражаться

В краевой столице мужчина из травматического оружия ранил жителя Индустриального района. Инцидент произошёл среди бела дня возле остановки «Торговый центр «ЭВР» на улице Суворова.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровску, 12 февраля в полицию поступило несколько звонков. Дважды об инциденте сообщили очевидцы произошедшего, а позже к правоохранителям обратились сотрудники Краевой клинической больницы № 2, которые рассказали, что к ним поступил пациент 1988 года рождения с ранением левого бедра.

«Сейчас его жизнь вне опасности. По данному факту проводится доследственная проверка, работает участковый уполномоченный городского отдела полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели, очевидцы и участники инцидента», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший специалист группы по связям со СМИ управления МВД России по городу Кирилл Блинов.

Полиция выясняет, кто устроил стрельбу и из-за чего произошёл конфликт. По словам очевидцев, стрелок пришёл в кафе китайской кухни, расположенное неподалёку от остановки, и начал ругаться матом. Один из посетителей сделал ему замечание и попросил не выражаться при детях. Выяснение отношений продолжилось на улице, где дебошир и открыл огонь из травматического оружия. По словам свидетелей, учинивший стрельбу мужчина работает начальником охраны одной из сетей городских минимаркетов.