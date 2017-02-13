Хабаровчанам советуют проверять алкоголь с помощью смартфона

Проверить бутылку спиртного на контрафакт теперь можно при помощи собственного смартфона. Федеральная служба регулирования алкогольного рынка разработала специальное мобильное приложение, которое сканирует акцизную марку и определяет её подлинность. Программа «АнтиКонтрафакт Алко» доступна для операционных систем Android, iOS и Windows Mobile. Предполагается, что с её помощью покупатели станут ответственнее относиться к приобретению спиртосодержащей продукции и будут чаще выбирать её в крупных магазинах, игнорируя мелкие торговые точки, где зачастую алкоголь продают нелегально.













Мобильное приложение на совещании, которое сегодня состоялось в правительстве Хабаровского края, презентовал заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Алексей Кружалин. Чиновник курирует работу ЕГАИС — автоматизированной системы, предназначенной для государственного контроля за объёмом производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. По мнению Кружалина, программа для смартфона позволит облегчить надзорным органам выявление фактов нелегальной продажи алкоголя, а также реализации контрафакта — в софте предусмотрена опция «Оставить жалобу на продавца».













«Помимо контроля со стороны государства, внедрение ЕГАИС позволяет сделать каждого потребителя своеобразным участником отбора на алкогольном рынке. С 31 марта 2017 года все магазины, которые фиксируют розничную продажу спиртного с помощью ЕГАИС, обязаны будут, кроме основного кассового чека, выдать покупателю слип с распечатанным штрих-кодом, который потребитель может считать самостоятельно, проверив легальность продажи спиртного. Для граждан в настоящее время мы реализовали специальное мобильное приложение, позволяющее проверить продукцию как до покупки, считав штрих-код непосредственно с тары, так и после, просканировав его со слип-чека. Приложение также позволяет дополнительно извещать контролирующие органы о нарушениях правил торговли, фактах продажи нелегального алкоголя. Оно полностью интегрировано в систему нашего официального портала и все направленные сигналы отслеживает не только техподдержка этой программы, но и специалисты нашего ведомства. Таким образом, граждане могут мониторить работу со своими обращениями, ответы на их сигналы и результаты проверки по жалобам через сеть Интернет», — рассказал Алексей Кружалин.

В приложении реализован функционал подачи обращений в надзорное ведомство, а также возможность проверки сведений об алкогольной продукции.





«На потребительских рынках программа «АнтиКонтрафакт Алко» уже есть, и ею активно пользуются. Но есть ли она у наших коллег из Роспотребнадзора и органов УМВД? Приложение абсолютно бесплатно, доступно для всех платформ. Вы сможете в любом магазине считать с его помощью марку продукции, проверить код на чеке, ваш смартфон тут же выйдет в центральную базу ЕГАИС, получит обратную связь, и вы увидите, соответствует ли ваш товар нашей информации или нет. Если сведения не совпадают, достаточно нажать одну кнопку, чтобы послать заявление нам. Более того, в приложении есть интерактивная карта — на ней отмечены все магазины, которые имеют лицензию на торговлю алкоголем. Это позволяет проверить, легально ли точка продаёт спиртное, и обезопасить себя от контрафакта», — резюмировал заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Владислав Заславский.





РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже сообщало, что в ходе выездного заседания ФС РАР, посвящённого выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота алкоголя на территории Дальнего Востока, чиновники представили в «белом доме» рейтинг лидеров по продажам контрафактного спиртного. Топовую позицию в этом списке заняло Приморье, обогнав Хабаровский край, Сахалин и Якутию. На последнем месте среди субъектов ДФО оказалась Камчатка.