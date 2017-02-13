Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Хабаровчанам советуют проверять алкоголь с помощью смартфона: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня среда, 15 февраля 2017 года, 01:10
В Приморье транспортный начальник уволен из-за утраты доверия
В Приморье транспортный начальник уволен из-за утраты доверия
Картина дня в Хабаровском крае: праздники, крыши, гаджеты и 18+
Картина дня в Хабаровском крае: праздники, крыши, гаджеты и 18+
Хабаровчанам "разрешили" ходить только под сосульками
Хабаровчанам "разрешили" ходить только под сосульками
День влюблённых во Владивостоке: 6 пар поженились, 16 – развелись
День влюблённых во Владивостоке: 6 пар поженились, 16 – развелись
Жители Владивостока объявили войну "управляйкам"
Жители Владивостока объявили войну "управляйкам"
Регионы:


Популярное
вчера, 15:54
Стало известно, из-за чего провалилась дорога в центре Владивостока
вчера, 11:34
В День влюблённых во Владивостоке сорвались две свадьбы
вчера, 15:21
Прогремевшую сегодня компанию КаскадСтрой предупреждала Генпрокуратура
вчера, 12:35
Комсомольская преподавательница выложила в соцсети "откровенное" фото
вчера, 13:03
Япония не согласна, чтоб именем Щетининой назвали курильский остров
вчера, 18:07
Жители Владивостока объявили войну "управляйкам"
вчера, 14:31
В центре Владивостока обрушилась проезжая часть
вчера, 09:55
Чемпионат мира по бенди в Хабаровске переносить не будут
вчера, 12:57
Роспотребнадзор добился наказания для производителя "Аллигатора"
вчера, 21:53
В Приморье транспортный начальник уволен из-за утраты доверия

Обсуждаемое
вчера, 15:54
21

Стало известно, из-за чего провалилась дорога в центре Владивостока
вчера, 18:07
9

Жители Владивостока объявили войну "управляйкам"
вчера, 16:51
7

Жителей Владивостока лишили информации об отключениях света
вчера, 11:34
5

В День влюблённых во Владивостоке сорвались две свадьбы
вчера, 12:55
4

Антимонопольщики не пускают на дороги Хабаровска маршрутку № 70
вчера, 14:43
4

Депутат: арест Ильи Шамратова говорит о хорошей работе полиции
вчера, 17:25
4

Хабаровским велосипедистам мэрия даст больше свободы
вчера, 12:35
3

Комсомольская преподавательница выложила в соцсети "откровенное" фото
вчера, 13:20
3

Половина автоугонов на Дальнем Востоке происходит в Приморье
вчера, 17:30
3

Профсоюзы, власть и работодатели Приморья подписали соглашение
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки 13.02.2017
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля 10.02.2017
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля
"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора 10.02.2017
"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 335



Система Orphus

Хабаровчанам советуют проверять алкоголь с помощью смартфона

Хабаровчанам советуют проверять алкоголь с помощью смартфона
Для этого в профильном надзорном ведомстве разработали мобильное приложение
13 февраля 2017, 17:15
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"; pixabay.com

Проверить бутылку спиртного на контрафакт теперь можно при помощи собственного смартфона. Федеральная служба регулирования алкогольного рынка разработала специальное мобильное приложение, которое сканирует акцизную марку и определяет её подлинность. Программа «АнтиКонтрафакт Алко» доступна для операционных систем Android, iOS и Windows Mobile. Предполагается, что с её помощью покупатели станут ответственнее относиться к приобретению спиртосодержащей продукции и будут чаще выбирать её в крупных магазинах, игнорируя мелкие торговые точки, где зачастую алкоголь продают нелегально.


 

 

 

Мобильное приложение на совещании, которое сегодня состоялось в правительстве Хабаровского края, презентовал заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Алексей Кружалин. Чиновник курирует работу ЕГАИС — автоматизированной системы, предназначенной для государственного контроля за объёмом производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. По мнению Кружалина, программа для смартфона позволит облегчить надзорным органам выявление фактов нелегальной продажи алкоголя, а также реализации контрафакта — в софте предусмотрена опция «Оставить жалобу на продавца».


 

 

 

«Помимо контроля со стороны государства, внедрение ЕГАИС позволяет сделать каждого потребителя своеобразным участником отбора на алкогольном рынке. С 31 марта 2017 года все магазины, которые фиксируют розничную продажу спиртного с помощью ЕГАИС, обязаны будут, кроме основного кассового чека, выдать покупателю слип с распечатанным штрих-кодом, который потребитель может считать самостоятельно, проверив легальность продажи спиртного. Для граждан в настоящее время мы реализовали специальное мобильное приложение, позволяющее проверить продукцию как до покупки, считав штрих-код непосредственно с тары, так и после, просканировав его со слип-чека. Приложение также позволяет дополнительно извещать контролирующие органы о нарушениях правил торговли, фактах продажи нелегального алкоголя. Оно полностью интегрировано в систему нашего официального портала и все направленные сигналы отслеживает не только техподдержка этой программы, но и специалисты нашего ведомства. Таким образом, граждане могут мониторить работу со своими обращениями, ответы на их сигналы и результаты проверки по жалобам через сеть Интернет», — рассказал Алексей Кружалин.

В приложении реализован функционал подачи обращений в надзорное ведомство, а также возможность проверки сведений об алкогольной продукции.


 

«На потребительских рынках программа «АнтиКонтрафакт Алко» уже есть, и ею активно пользуются. Но есть ли она у наших коллег из Роспотребнадзора и органов УМВД? Приложение абсолютно бесплатно, доступно для всех платформ. Вы сможете в любом магазине считать с его помощью марку продукции, проверить код на чеке, ваш смартфон тут же выйдет в центральную базу ЕГАИС, получит обратную связь, и вы увидите, соответствует ли ваш товар нашей информации или нет. Если сведения не совпадают, достаточно нажать одну кнопку, чтобы послать заявление нам. Более того, в приложении есть интерактивная карта — на ней отмечены все магазины, которые имеют лицензию на торговлю алкоголем. Это позволяет проверить, легально ли точка продаёт спиртное, и обезопасить себя от контрафакта», — резюмировал заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Владислав Заславский.


 

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже сообщало, что в ходе выездного заседания ФС РАР, посвящённого выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота алкоголя на территории Дальнего Востока, чиновники представили в «белом доме» рейтинг лидеров по продажам контрафактного спиртного. Топовую позицию в этом списке заняло Приморье, обогнав Хабаровский край, Сахалин и Якутию. На последнем месте среди субъектов ДФО оказалась Камчатка.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru