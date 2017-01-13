"Боярышник" изъяли из торговой точки в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре специалисты Роспотребнадзора нашли на предприятии мелкой розницы запрещённую к продаже настойку боярышника. Ещё из двух изъяли лосьоны «с градусом»: содержание этилового спирта в них составило больше 25 %. Также в семи точках города сотрудники ведомства нашли другие подобные нарушения, в отношении бизнесменов составили десять протоколов.

Проверку организовали после того, как вышло соответствующее постановление Главного санитарного врача России. Выяснить, где в стране незаконно продают подобные товары, поручило правительство. Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю и ЕАО провело семь рейдов. Как сообщает пресс-служба ведомства, лосьоны «Огуречный», «Персиковый», «Ромашковый» с содержанием этилового спирта больше 25 % выявили на двух предприятиях.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск»писало, что торговые и аптечные сети в регионах проверяют на наличие сомнительной спиртосодержащей продукции с декабря 2016 года. Поручение об усилении контроля над продажей подобных медицинских препаратов, косметических средств и алкоголя дал губернатор региона Вячеслав Шпорт. В крае нашли почти 500 аналогов «Боярышника».

Также агентство писало, что в декабре «Гражданский патруль» начал сбор подписей под обращением в Генеральную прокуратуру России с просьбой усилить контроль над работой киосков, торгующих алкоголем и спиртосодержащей продукцией. По мнению активистов, эти точки являются каналами поставки контрафакта, из-за которого гибнут люди.

Информацию о фактах незаконной реализации в розничной торговле спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции можно передавать по телефону горячей линии управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю: 27-25-77.