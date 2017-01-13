В Хабаровске похитили, убили и сожгли сына бизнесмена

В дальневосточной столице полицейские задержали подозреваемых в убийстве сына местного бизнесмена. За родственника у предпринимателя просили выкуп в размере 20 миллионов рублей. Злоумышленники опасались, что их задержат, и решили убить пленника.

В дежурную часть управления МВД России по Хабаровску 11 января поступило сообщение о том, что у 51-летнего бизнесмена неизвестный требует 20 миллионов рублей за то, чтобы освободить сына заявителя. Стражи правопорядка задержали двоих подозреваемых — местных жителей 25 и 26 лет.

«По версии следствия, подозреваемые решили похитить 25-летнего сына бизнесмена и получить за его освобождение выкуп. Реализуя свой преступный умысел, один из них 10 января 2017 года пригласил будущего потерпевшего, с которым был хорошо знаком, в гараж, расположенный в Железнодорожном районе Хабаровска. Когда парень на своей машине приехал на место, злоумышленники напали на него и связали», — сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

По информации пресс-службы управления МВД России по региону, один из фигурантов уголовного дела — одноклассник потерпевшего. Именно поэтому у погибшего не было вопросов, когда подозреваемый попросил его приехать в назначенное место. Вечером 11 января подельники забеспокоились, что их раскроют, и решили избавиться от пленника. Они задушили сына предпринимателя и вывезли тело в район села Ильинка, где сожгли на пустыре возле железнодорожной станции.

Задержанные дают показания. Раньше они не привлекались к уголовной ответственности. Несмотря на это, их заключили под стражу.