Под Хабаровском в выходные начнётся чемпионат края по трековым гонкам

Заявку на участие подали 20 спортсменов, в том числе из соседних регионов

В пригороде Хабаровска стартует новый чемпионат края по трековым гонкам. Первый этап состоится 15 января на льду Некрасовского озера. В гонке-открытии примут участие 20 автомобилей. Среди них есть представители из Комсомольска-на-Амуре (Алексей Вольф) и Находки (Вадим Кирпун).

Оба пилота хорошо известны среди спортсменов в Хабаровске. Первый является постоянным участником региональных чемпионатов, а второй в прошлом году увёз одно золото себе домой. Ожидается ещё, что приедет один из самых сильных гонщиков Амурской области — Николай Чудайкин. Он тоже вставал на верхнюю ступень пьедестала, когда посещал краевую столицу в качестве участника соревнований.

Состязание будет проходить по традиционной схеме для таких видов соревнований. Гонку разделят на 16 заездов. В каждом заезде будет по шесть автомобилей. Задача каждого спортсмена — занять как можно более высокое место по истечении четырёх кругов. Чем выше место в заезде, тем больше очков. Каждый пилот выведет свою машину на старт шесть раз. Победит тот, кто наберёт наибольшее количество очков.

Основные заезды начнутся в 12:00. Квалификация пройдёт чуть раньше — в 11:00. Для зрителей въезд на организованные парковки будет недорогим.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году чемпионом края стал Антон Осиевский. Правда, победы он добился не в заключительном этапе, а досрочно, набрав недостижимое остальным гонщикам количество очков.