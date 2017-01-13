В Хабаровске построят новые дороги для ТОСЭР

В городе отремонтируют улицу Суворова и несколько путей к селу Ракитное

К территории опережающего социально-экономического развития «Хабаровск» построят новые подъездные пути. В рамках реконструкции магистралей дорожники также отремонтируют улицу Суворова и несколько путей к селу Ракитное.

«Практически пять улиц требуют серьёзной реконструкции и серьёзных вложений. В прошлом году мы, участвуя в развитии территорий опережающего развития, наверное, единственные из всех, выполнили задачу по строительству дороги к индустриальному парку «Авангард». Справились в кратчайшие сроки», — рассказал мэр города Александр Соколов на брифинге в дальневосточной столице.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», обновлённую улицу Донскую, которая соединила краевую столицу и индустриальный парк «Авангард» официально сдали в эксплуатацию в ноябре 2016 года. Сейчас на площадке реализует свой проект японская компания JGC Evergreen, которая занимается выращиванием овощей — она была в первую очередь заинтересована в качественном покрытии трассы.

Общая протяжённость автомобильной дороги составила чуть больше двух километров. Проект обошёлся в 109,8 миллиона рублей — 84,5 миллиона выделил краевой бюджет, а оставшиеся 25,3 миллиона — муниципальный. После реконструкции путепровод расширился до восьми метров. Строители оформили обочины и кюветы с обеих сторон магистрали. На магистрали предусмотрели устройство новой линии наружного освещения из 88 опор. В рамках реконструкции дороги построили новый мост через речку Гнилая Падь.

О необходимости ремонта улицы Донской весной прошлой года заявил губернатор региона Вячеслав Шпорт. Тогда участок дороги выглядел удручающе — грунтовка была разбита и труднопроходима для легкового транспорта.