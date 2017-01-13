В Хабаровске Южный микрорайон и "Амуркабель" свяжет новый маршрут

В дальневосточной столице появится новый маршрут № 62. Он соединит Южный микрорайон и часть города возле остановки «Завод «Амуркабель». Конкурс перевозчиков по этому и ещё по трём маршрутам завершился, сотрудники управления транспорта администрации Хабаровска уже начали обрабатывать данные.

«Новый маршрут получился из двух, которые отменили в прошлом году, — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления Сергей Суковатый. — Автобусы будут ходить между Южным микрорайоном и «Амуркабелем». О том, какой перевозчик будет работать на этом маршруте, станет известно в феврале. Всего на конкурс подали 35 заявок — на маршруты № 62, 70, 4 и 46-В».

Ранее агентство писало, что в конце прошлого года предприниматели отказались работать по 4-му и 46-му маршрутам, поэтому их выставили на конкурс. Маршрут № 70 — новый для дальневосточной столицы, автобусы по нему будут ходить от Волочаевского Городка по расширенной улице Местной с выходом на улицу Лейтенанта Орлова. На линию общественный транспорт обещали выпустить ещё до начала 2016 года, однако этого так и не произошло. Позже сроки перенесли на март прошлого года, затем на октябрь, а после — на конец 2016 года. В управлении транспорта администрации Хабаровска объяснили: задержки происходили из-за того, что дорогу долгое время не могли сдать в эксплуатацию.