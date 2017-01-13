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В Хабаровске улицы Шелеста и Большую не соединяют из-за нехватки денег

В Хабаровске улицы Шелеста и Большую не соединяют из-за нехватки денег
Муниципалитет займётся этим после 2017 года
сегодня, 14:55
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

После завершения реконструкции дороги на улице Краснореченской в краевой столице городские дорожные службы начнут строить развязку в районе улиц Большая — Шелеста — Воронежская. Последнюю также реконструируют. Помимо этого, дорожники приступят к расширению Тихоокеанской. Об этом на брифинге, посвящённом Дню российской печати, сообщил мэр города Александр Соколов.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на перекрёстке Большой, Шелеста и Воронежской встречаются пассажирские и грузовые транспортные потоки, там же выполняют поворот трамваи. О проекте развязки в городской администрации говорили ещё в 2014 году, тогда на его реализацию требовалось 1,3 миллиарда рублей. Таких денег в муниципальной казне не нашлось до сих пор.

«Программа реконструкции и строительства у нас есть, но вся проблема упирается, конечно же, в то, что слишком маленький объём отчислений от транспортных налогов, собираемых в городе, достаётся нам — только десять процентов. Конечно, этих средств недостаточно, а они нам очень нужны», — рассказал градоначальник.

Мэр города надеется, что федеральные власти выполнят обещания и поддержат крупные города, выделив им до 500 миллионов рублей на развитие дорожной сети. По словам Александра Соколова, для получения этих денег муниципалитету придётся найти ещё более 300 миллионов рублей.

«Мы будем делать это любым путём. Получить дополнительные деньги на дорожную сеть — очень здорово. Мы однажды такую помощь получали в объёме 490 миллионов рублей. На эти деньги мы построили Восточное шоссе, улицу Промышленную и реконструировали улицу Карла Маркса, расширив её от площади Ленина до Выборгской», — отметил Александр Соколов.

Ранее агентство писало, что в краевой столице к 2035 году появится ещё три транспортных развязки: Индустриальная — Аэродромная — проспект 60-летия Октября, Даниловского — Воронежское шоссе и Трёхгорная — Воронежское шоссе.

 
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Комментарии
  • Гражданин  (сегодня, 16:33 )

    Правда, пусть край выделит денег, все же хорошо заживем, они же сами катаются по этим дорогам, развязка и расширение очень нужно



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