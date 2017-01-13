В Хабаровске из-за цен на жильё не обрела хозяев почти тысяча квартир

В многоквартирных домах дальневосточной столицы, которые недавно сдали в эксплуатацию, 865 квартир до сих пор ждут своих покупателей. Высокая стоимость квадратного метра — а их свободно 47 тысяч — отпугивает потенциальных собственников. Проблему цен в Хабаровском крае чиновники предлагают решить за счёт использования новых технологий строительства.









Варианты решения рассмотрели на заседании совета по жилищной политике в правительстве региона. Встречу в «белом доме» возглавил вице-губернатор Сергей Щетнёв. В рамках совещания чиновники рассмотрели проект стратегии развития жилищного строительства в Хабаровском крае до 2030 года.









Основой документа, который должны принять уже в первом квартале 2017 года, стала научно-исследовательская работа Дальневосточного института международного бизнеса. Специалисты просчитали основные задачи стратегии на основе действующих и перспективных точек роста региона. Они разработали три варианта проекта. Основной предполагает удвоение текущих объёмов жилищного строительства к 2030 году. Для этого планируется внедрять современные технологии, которые позволят сократить сроки и стоимость возведения новых квадратных метров, а также усилить ряд адресных направлений. Речь идёт о краевых программах для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, инфраструктурной поддержке застройщиков и ряде других направлений. Так, в Хабаровском крае хотят создать строительный фонд, который будет выдавать ипотечные кредиты под 8 % годовых.

Эти меры, по словам директора института, кандидата экономических наук Станислава Шишмакова, позволят решить главную задачу стратегии — повышение доступности покупки нового жилья за счёт снижения его стоимости.

«Мы просчитали, что при текущей цене квадратного метра эконом-класса в 57 тысяч рублей, в год в крае реализуется порядка 107 тысяч квадратных метров. Снизив цену до 50 тысяч и ниже, мы получим как минимум двукратное увеличение спроса. Это позволит оживить строительный рынок», — озвучил он.





Участники заседания сошлись во мнении, что внедрение современных технологий в строительной индустрии края позволит не только сократить сроки и стоимость возведения жилья, но и повысить его качество. В многоэтажном домостроении акцент необходимо сделать на каркасно-панельных технологиях из монолитных конструкций. Это позволит сократить затраты на строительство примерно на 30 %. Будущее индивидуального домостроения специалисты также связывают с блочными конструкциями. Их производство собираются развернуть в Хабаровском крае, что значительно удешевит стоимость материала. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.