Хабаровский водитель спровоцировал аварию из пяти машин

В дальневосточной столице на проспекте 60-летия Октября произошло крупное ДТП, участниками которого стали пять машин. Водитель Nissan Presage двигался с полосы на поворот налево и врезался в Nissan Qashqai, который отбросило на встречную полосу.

«Qashqai въехал в Toyota Land Cruiser, который, вероятно, понесло дальше, на Toyota Ipsum и грузовой автомобиль Mitsubishi. Виновник дорожно-транспортного происшествия — горожанин за рулём Nissan Presage. Пострадавших в аварии нет», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший инспектор отдела ГИБДД городского управления МВД России Александр Баранов.

Видео опубликовано ДПС-Контроль [Хабаровск] (@27dps) Янв 11 2017 в 10:13 PST

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о другом масштабном ДТП, произошедшем в дальневосточной столице. Сегодня, 13 января, два трамвая сошли с рельсов на пересечении улиц Ленина и Шеронова. Движение на дорогах оказалось парализовано, большие пробки образовались в Центральном и Индустриальном районах. Как уточнил корреспонденту агентства Александр Баранов, в результате аварии пострадала женщина — пассажирка одного из трамваев. Также инспектор сообщил, что в городе будет создана комиссия, которая определит причины схода вагонов с рельсов и установит виновных.