Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Энергетики сегодня обесточат ещё 92 объекта ГУ ЖКХ на Дальнем Востоке: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня пятница, 13 января 2017 года, 18:39
Выходные во Владивостоке: хоккей, колядки и старый Новый год
Выходные во Владивостоке: хоккей, колядки и старый Новый год
В Хабаровске похитили, убили и сожгли сына бизнесмена
В Хабаровске похитили, убили и сожгли сына бизнесмена
Приюты для хабаровских бездомных набиты битком из-за сильного холода
Приюты для хабаровских бездомных набиты битком из-за сильного холода
В Год экологии на Дальнем Востоке начнут вырубать кедровые леса
В Год экологии на Дальнем Востоке начнут вырубать кедровые леса
Во Владивостоке скончалась молодая певица Жанна Роштакова
Во Владивостоке скончалась молодая певица Жанна Роштакова
Регионы:


Популярное
сегодня, 15:28
Во Владивостоке скончалась молодая певица Жанна Роштакова
вчера, 23:17
Во Владивостоке оторвавшийся у фуры контейнер заблокировал дорогу
сегодня, 10:25
В аэропорту Владивостока массово задерживают рейсы
сегодня, 17:15
В Хабаровске похитили, убили и сожгли сына бизнесмена
сегодня, 13:15
Хабаровчанин обманул банк, где трудился, и сбежал в Краснодар
вчера, 19:14
Приморские журналисты наблюдали, как тонет человек
сегодня, 12:31
Во Владивостоке продают необычные авто
сегодня, 10:59
МЧС сообщило о землетрясении у берегов Приморья
сегодня, 11:40
В Хабаровске два трамвая сошли с рельсов прямо на перекрёстке
сегодня, 14:20
Заказать дрова приморцы теперь могут по Интернету

Обсуждаемое
вчера, 19:14
7

Приморские журналисты наблюдали, как тонет человек
сегодня, 16:41
6

В Год экологии на Дальнем Востоке начнут вырубать кедровые леса
вчера, 23:17
4

Во Владивостоке оторвавшийся у фуры контейнер заблокировал дорогу
сегодня, 15:55
3

В Хабаровске Южный микрорайон и "Амуркабель" свяжет новый маршрут
вчера, 19:04
3

Владивостокцев наказали за стихийную торговлю на Русской
сегодня, 10:40
2

Новые трамваи в Хабаровске выйдут на линию после 16 января
сегодня, 07:05
2

Во Владивостоке обесточат Хабаровскую, Шепеткова и ещё 24 улицы
сегодня, 09:35
1

Хабаровчане поддержали идею "технической паузы" на открытом катке
сегодня, 10:31
1

Владимир Миклушевский: приморские СМИ формируют имидж края
сегодня, 11:53
1

Священники Владивостока проводят конкурс на лучший вертеп
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 154



Система Orphus

Энергетики сегодня обесточат ещё 92 объекта ГУ ЖКХ на Дальнем Востоке

Энергетики сегодня обесточат ещё 92 объекта ГУ ЖКХ на Дальнем Востоке
У "управляйки" министерства обороны копятся долги с ноября прошлого года
сегодня, 14:15
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

«Дальневосточная энергетическая компания» сегодня, 13 января, запланировала обесточить 92 объекта управляющей организации АО «ГУ ЖКХ» за долг в 178,2 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба поставщика ресурса, компания, в ведении которой находятся поставки тепла и воды для нужд министерства обороны России, с ноября 2016 года не расплачивается за потреблённое электричество.

Часть объектов — всего их 15 в восьми районах Амурской области — уже отключили от электроснабжения 11 января. В «чёрный список» попали административные здания, гаражи, склады и мастерские. Они являются второстепенными в списке собственности федерального силового ведомства и не влияют на обороноспособность страны. Кроме того, по графику 23 января обесточат ещё 33 объекта в Приморском крае, а 25 января — 42 здания в Хабаровском крае.

«ПАО «ДЭК» на постоянной основе ведёт переговоры по урегулированию проблемы многомиллионных долгов, направляет в АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» уведомления о наличии задолженности, необходимости её погашения. В настоящее время каких-либо гарантий об оплате в адрес энергокомпании от должника не поступало. В течении прошлого года АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» нарушало договорные обязательство по оплате потреблённых энергоресурсов, вследствие чего энергетики были вынуждены вводить ограничительные санкции в целях недопущения роста задолженности», — сообщили в пресс-службе «Дальневосточной энергетической компании».

Редакция РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» направила официальный запрос в АО «ГУ ЖКХ» для разъяснения ситуации. Как писало агентство, в прошлом году энергетики уже вводили подобные ограничения на объектах, которые находятся в ведении Минобороны. В конце ноября стало известно, что Дальневосточная энергетическая компания ограничила поставки электричества 45 объектам АО «ГУ ЖКХ» за долг больше 180,5 миллиона рублей. ДЭК отключила на Дальнем Востоке второстепенные административные здания, склады, гаражи, цеха и мастерские, которые не влияют на степень обороноспособности страны.

Всего же энергетики в ближайшее время обещали отключить от электричества 82 объекта, которые находятся в ведении АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» — котельные, административные здания и другие объекты в 17 городах и населённых пунктах Хабаровского и Приморского краёв, Еврейской автономной и Амурской областей. В начале декабря АО «ГУ ЖКХ» частично погасило задолженность, выплатив ресурсоснабжающей организации 57 миллионов рублей.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru