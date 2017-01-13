В Комсомольске создали штаб народных дружин

Администрация Комсомольска-на-Амуре выступила с новой гражданской инициативой. Власти города утвердили положение об учреждении штаба народных дружин. Эта организация займётся координацией деятельности всех добровольных формирований.

Городской штаб будет взаимодействовать с правоохранительными органами, предприятиями и общественными объединениями Комсомольска. Его активисты займутся планированием рейдов, составлением графиков дежурств, разработкой муниципальных программ в области безопасности горожан, а также организацией мероприятий по повышению правовой грамотности. Для удобства работы представители штаба намерены отдельно координировать деятельность дружин в Центральном и Ленинском округах города. В муниципалитете считают, что такая схема работы позволит существенно повысить эффективность активистов, которые оказывают полиции помощь в охране правопорядка.

«Комсомольск-на-Амуре — город президентского внимания. Ежегодно на его площадках проходят крупные конгрессы, различные форумы. Растёт инвестиционный потенциал территории, в Комсомольске сосредоточены объекты оборонного комплекса. В этой связи вопросы обеспечения безопасности выходят на первый план. Поэтому решение городских властей поддержать общественные дружины принято очень своевременно», — отметил начальник отдела координации деятельности по охране правопорядка главного управления по вопросам безопасности губернатора и правительства края Андрей Воропаев.

По его словам, сегодня перед администрацией стоит задача создания дружин на градообразующих предприятиях. Штаб сможет оказать в этом вопросе серьёзное содействие. Как сообщает пресс-служба «белого дома», в настоящее время в Хабаровском крае зарегистрирована 141 добровольная дружина. Восемь из них успешно работают в Комсомольске.