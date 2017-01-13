Комсомольчанка похитила из съёмной квартиры разную технику и гантели

В Комсомольске-на-Амуре местная жительница поселилась в съёмной квартире и поживилась там чужим имуществом. Добычей злоумышленницы стали бытовые приборы и гантели. Большую часть награбленного женщина продала через сайт объявлений до того, как её нашли правоохранители.

Подозреваемую жительницу Ленинского округа задержали сотрудники уголовного розыска. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, 44-летняя фигурантка уголовного дела похитила чужое имущество, когда жила в съёмной квартире. Общая стоимость украденного составила 25 тысяч рублей. В ходе досмотра на новом месте проживания злоумышленницы стражи правопорядка нашли обогреватель потерпевшего. Остальное похищенное имущество оперативники продолжают искать.

Комсомольчанка раньше уже попадала в поле зрения правоохранительных органов за имущественные преступления. На время расследования уголовного дела фигурантку отпустили под подписку о невыезде.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о случаях краж, в которых добычей преступников становились нетипичные вещи. Так, хабаровчанин похитил из чужого гаража надувную лодку и бензокосу. Другой житель краевой столицы украл со склада бинокли и фонари. А женщина присвоила ноутбук, деньги и джинсы своего знакомого. Все трое стали фигурантами уголовных дел.