На Комсомольской трассе почти полностью сгорел грузовик

В Хабаровском крае на трассе между дальневосточной столицей и Комсомольском-на-Амуре загорелся грузовик. Очевидцы, проезжавшие по автодороге, засняли полыхающую кабину транспортного средства. Судя по фотографиям, машина получила серьёзные повреждения.

«Трасса Комсомольск-Хабаровск, 70 км. Горит грузовик! По непроверенной информации, пострадавших нет», — сообщили читатели в паблик «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).





В управлении ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю информации о случившемся нет, поскольку не было дорожно-транспортного происшествия. Спасатели тоже не смогли прокомментировать этот случай. Сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по региону Анастасия Котова объяснила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», что данных в ведомстве может не быть, если потерпевшие не стали вызывать пожарных и потушили огонь своими силами.

В социальных сетях, между тем, пользователи назвали трассу Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре проклятой. По их мнению, автодорогу необходимо закрыть. Но нашлись и те, кто не верит в мистику.

«Да ё моё. Проклятая эта трасса(«, — написал пользователь «ВКонтакте» Владислав Тюренков.

«Чет смотришь сколько на этой трассе произшествий и вот думаю, а не проклята эта дорога», — аналогично высказался buldin_s в Instagram.

«Все хотят слышать что то мистическое, потусторонее, проклятия о дорогах. Люди сами делают такими дороги. Садясь не трезвыми , или уставшими на долгую дорогу. А потом проклинают дороги, ставя там венки и памятники, и делают из неё кладбище!» — возразила morozovaket2011.

Ранее агентство не раз писало о различных ДТП на Комсомольской трассе. Так, в ночь с 31 декабря на 1 января в аварии, случившейся на этой автодороге, погиб человек. А самое страшное происшествие случилось в 2015 году — столкнулись два пассажирских автобуса с людьми. Водитель одного из них пытался объехать спецмашину, которая занималась реконструкцией трассы после наводнения 2013 года. В результате транспорт оказался на полосе встречного движения. В аварии погибли 16 человек. Расследование шло почти год. Трасса уже давно нуждается в капитальном ремонте, на него в ближайшие два года из федерального бюджета выделят 690 миллионов рублей.