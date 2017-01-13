Новый главный тренер "СКА-Хабаровска" обзавёлся помощником

Руководство футбольного клуба «СКА-Хабаровск» назначило на должность старшего тренера Николая Ковардаева. «Армейцы» заключили контракт с 46-летним специалистом до окончания нынешнего сезона.

По информации пресс-службы клуба, ранее Николай Ковардаев уже работал с Андреем Гордеевым, который в начале января стал главным тренером команды из дальневосточной столицы. Специалисты вместе трудились в донецком «Металлурге», подмосковном «Сатурне», новосибирской «Сибири» и саранской «Мордовии».

Сейчас хабаровские футболисты находятся на первом в этом межсезонье сборе. «Армейцы» готовятся к Кубку ФНЛ и весенней части первенства в Абрау-Дюрсо. В тренировках принимают участие 25 спортсменов. К тем, кто заканчивал первую часть чемпионата, добавились двое воспитанников центра подготовки юных футболистов из дальневосточной столицы: защитник Михаил Вятский и нападающий Никита Дьяченко. Ещё два игрока — 28-летний защитник воронежского «Факела» Никита Тимошин и 26-летний полузащитник Андрей Лях — находятся в стане «армейцев» на просмотре.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», шестой по счёту розыгрыш Кубка Футбольной национальной лиги начнётся на Кипре 11 февраля. «Армейцы» стартуют в нём на следующий день. Первым соперником игроков из дальневосточной столицы станет «Тюмень».