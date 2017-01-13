В вузовском технопарке Комсомольска начали строить спортивные яхты

Теперь студенты могут ещё и защитить там исследовательские работы

В Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете начали строить спортивные яхты. Теперь учащиеся могут не выходя из вуза попрактиковаться в кораблестроении и освоить азы судохождения. Для студентов технических специальностей это ещё и возможность защитить исследовательские работы по моделированию, аэро- и гидродинамике.

«В замысле, в разработке участвуют и студенты нашего вуза, это для них практика. Для университета это такой мощный, хороший межфакультетский проект», — объяснил корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» заместитель директора технопарка КнАГТУ Александр Мешков.

Руководство проекта выбрало модель яхты, которая весит всего 350 килограммов и которую можно без труда изготовить самостоятельно. Всё производство умещается на пятидесяти квадратных метрах небольшого гаража. Студенты и их руководители изготавливают судна с различной вместимостью, шириной кокпита и количеством спальных мест. Первую готовую яхту уже готовят к покраске.

«Проект не заканчивается постройкой этих двух лодок и обучением студентов. Мы планируем в следующем году, если получится, построить ещё яхты, увеличить флот и уже выйти на международный уровень», — поделился руководитель проекта, вице-президент федерации парусного спорта Комсомольска-на-Амуре Сергей Власов.

«Белый треугольник», который символизирует парус над Амуром — это совместный проект городского водно-спортивного комплекса и университетского технопарка. Его запустили на 700 тысяч рублей гранта от правительства Хабаровского края. Остальные деньги внесли малые инновационные предприятия на базе вуза. Испытания строящихся яхт пройдут после начала навигации.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о другом проекте молодых учёных из Комсомольска. Благодаря ему местные школьники пробуют себя в роли инженеров, собирая элементарные электрические схемы. Изобретение получило название «Кубики», по аналогии с игрой для малышей, только вместо картинок и букв дети используют лампочки, провода и платы.