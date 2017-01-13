В Хабаровске девушка умерла на морозе из-за проблем с сердцем

До этого она трое суток прожила в "шалаше" из коробок со своей матерью

В дальневосточной столице Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 18-летней девушки. Её труп нашли рядом с одной из промышленных баз в Железнодорожном районе города. Предварительная медицинская экспертиза показала, что бездомная скончалась из-за сердечной недостаточности.

В дежурную часть городского отдела полиции 8 января позвонила женщина и сообщила, что её 18-летняя дочь мертва. На место происшествия выехали стражи правопорядка и сотрудники регионального Следственного управления СК России. При осмотре тела умершей правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти и предположили, что причиной летального исхода могло стать длительное нахождение на холоде или большое количество принятого спиртного.

Выяснилось, что заявительница вместе с дочерью обустроили возле промышленной базы в Железнодорожном районе Хабаровска ночлежку из досок, старых вещей и коробок. В этом «шалаше» они провели три дня — 5, 6 и 7 января. Чтобы согреться, женщины злоупотребляли алкогольными напитками. Вечером 7 января они легли спать, а утром мать обнаружила, что её дочь мертва.

«Причиной смерти 18-летней женщины стала, по результатам экспертизы, сердечная недостаточность. Сейчас медики проводят расширенное обследование, чтобы выяснить, что могло спровоцировать приступ», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший помощник руководителя Следственного управления по взаимодействию со СМИ Илья Гудков.

Он сообщил, что покойная и её мать нигде не работали, а также не имели в Хабаровске своего жилья. Есть данные о том, что они зарегистрированы по месту жительства в районе имени Лазо. Сейчас сотрудники СУ СК России по Хабаровскому краю устанавливают все обстоятельства происшествия для принятия процессуального решения.