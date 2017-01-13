Новые трамваи в Хабаровске выйдут на линию после 16 января

Три новых трамвая, пришедших в краевую столицу, планируют пустить на линии после 16 января. Они будут работать на разных маршрутах, в том числе и на пятом. Для этого трамвайно-троллейбусное управление ремонтирует контактные сети на участке протяжённостью около 400 метров.

«Представители завода-изготовителя только сегодня прилетят в Хабаровск. Они не смогли сделать этого раньше, потому что не было билетов в Хабаровск. Мы совместно сделаем пуско-наладочные работы. Подпишем акт приёмки, проведём ходовые испытания. Изготовитель даёт годовую гарантию на свои вагоны», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» исполнительный директор городского трамвайно-троллейбусного управления Николай Илющенко.

Два новых трамвая модели 71-623-02 (КТМ-23) доставили в дальневосточную столицу в конце декабря 2016 года, третий вагон пришёл в Хабаровск в первых числах января. Транспортные средства оборудованы системой кондиционирования и площадками для людей с ограниченными физическими возможностями.

Ранее агентство писало, что новые вагоны для ТТУ купили на Усть-Катавском заводе, поскольку они хорошо зарекомендовали себя в городе. Последний раз трамвайный парк в дальневосточной столице обновляли в ноябре 2015 года. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», тогда трамвайно-троллейбусное управление прислушалось к просьбам жителей Краснофлотского района и запустило по маршруту № 5 два новых вагона. Запустить современные средства общественного транспорта раньше городские власти не могли из-за особенностей контактной сети — опоры находились слишком близко к путям, в результате чего трамвай просто не мог там проехать из-за своих увеличенных габаритов. Проблему решили — в общей сложности по улице Тихоокеанской под замену пошло порядка ста столбов. Также капитальному ремонту подверглись и пути на протяжении трёх километров.