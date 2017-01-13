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Хабаровчане поддержали идею "технической паузы" на открытом катке: РИА "Восток-Медиа"
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Хабаровчане поддержали идею "технической паузы" на открытом катке

Хабаровчане поддержали идею "технической паузы" на открытом катке
Они считают, что ледовую площадку на стадионе имени Ленина нужно заливать чаще
сегодня, 09:35
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Одно из самых популярных мест зимнего отдыха жителей Хабаровска вновь стало предметом обсуждения в Интернете. Горожан не устраивает качество льда на открытом катке, расположенном на стадионе имени Ленина. По мнению участников опроса, который провели в группе «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте», в часы работы самой большой ледовой площадки в краевом центре необходимо внести изменения и добавить техническую паузу, чтобы заливать её в течение дня.

К моменту публикации этого сообщения, в опросе приняли участие 856 человек. Большинство хабаровчан — 74,6 %, или 639 человек — считают, что в работе открытого катка нужен технический перерыв, чтобы работники могли залить лёд и почистить его.

«Конечно нужна (пауза — прим. ред.). Хотите ведь гладкий и качественный ледок? Ну подождите тогда , не мешайте работягам сделать для вас же хороший лед», — отметил в комментариях к опросу Сергей Новиков (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Часть опрошенных — 1,9 %, или 16 человек — считают, что такие изменения не нужны. Ещё 23,5 % (201 хабаровчанин) отметили, что им всё равно. При этом горожане озвучивают, что некоторые посетители катка могут проигнорировать новый режим работы, если его введут.

«Нужна-то нужна (дополнительная заливка — прим. ред.). Но ведь тупые люди попрутся кататься прямо во время заливки, как уже было, когда каток только собирались открывать.. таких надо штрафовать лопатой по лицу», — считает Валерия Гусева.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», в этом году длина катка на набережной в Хабаровске составила 600 метров, а его общая площадь — больше 18 тысяч квадратных метров. В торжественной церемонии открытия катка принял участие главный Дед Мороз страны из Великого Устюга. В день официального запуска развлекательной зоны некоторые жители города уже озвучили недостатки «Катка на берегу». Среди неудобств посетители отметили большое количество пешеходов в зоне для катания, а также опасную дорожку, которая соединяет большую площадку с хоккейной.

 
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Комментарии
  • Карина  (сегодня, 12:39 )

    Согласна с большинством, что можно немного потерпеть, но зато кататься на хорошем льду.



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