В Бикине мошенник сыграл на материнских чувствах пенсионерки

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Он получил от женщины деньги якобы на спасение её сына
|Фото: pixabay.com
Сотрудники отдела МВД России по Бикинскому району раскрыли мошенничество, которое совершил местный житель. Сыграв на материнских чувствах пожилой женщины, он обманом похитил у неё 27 тысяч рублей.
Преступление произошло в районном центре. Жительница города Бикин обратилась к стражам правопорядка и заявила, что стала жертвой мошенника. Пенсионерка рассказала, что к ней пришёл мужчина, который сообщил, что её сын попал в полицию после драки. Поверив неизвестному, 84-летняя женщина отдала ему сумму, которую злоумышленник запросил, якобы, для решения проблемы, — 27 тысяч рублей.
Через несколько дней пенсионерка узнала, что стала жертвой обмана. К ней в гости приехал сын, который заявил, что проблем с законом у него не было. После этого жительница Бикина обратилась в полицию.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики задержали подозреваемого в преступлении — 28-летнего мужчину. Он рассказал, что идею с мошенничеством придумал под воздействием алкоголя. Накануне преступления фигурант употреблял спиртное со своими друзьями и пропил все деньги, которые у него были. Он решил заработать немного наличности и обманул пенсионерку, посчитав её подходящей жертвой.
По информации пресс-службы регионального управления МВД России, житель Бикина уже имеет судимость за аналогичное преступление. Злоумышленник вернул потерпевшей всю сумму и сейчас находится под подпиской о невыезде. По факту мошенничества правоохранители возбудили уголовное дело.