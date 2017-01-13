Журналисты Хабаровска первыми отметят День российской печати

В этот день лучших работников СМИ награждают премиями и вручают им знаки отличия

Сегодня, 13 января, сотрудники средств массовой информации отмечают свой профессиональный праздник — День российской печати. История памятной даты насчитывает более трёхсот лет. Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер газеты «Ведомости».

После Октябрьской революции появился День советской печати — его отмечали 5 мая, приурочив к дате выпуска главной газеты страны, которая выходила под названием «Правда». А в 1991 году празднование Дня российской печати вернули на историческое место в календаре — 13 января.

С 1997 года в этот день традиционно вручают премии в области СМИ и гранты для поддержки проектов молодых журналистов. Одна из самых значительных наград — премия президента России. В Хабаровском крае сотрудников СМИ за профессионализм и особые заслуги награждают памятным знаком «Золотое перо» и денежной премией. Их присуждают по итогам конкурса.

Сегодняшний день не стал исключением — в Доме официальных приёмов правительства Хабаровского края состоится встреча главы региона Вячеслава Шпорта с сотрудниками СМИ. В рамках торжественного мероприятия объявят и обладателя почётного знака «Золотое перо» в этом году.