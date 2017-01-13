В пятницу в Хабаровске изменилось направление ветра

В дальневосточной столице сегодня, 13 января, переменная облачность. В течение дня, по прогнозам синоптиков, продолжится вчерашний снегопад.

Температура воздуха в утренние часы достигнет отметки в -28…-26 градусов ниже нуля. Во второй половине дня ожидается незначительное потепление — до -20…-18 градусов.

В Хабаровске сегодня изменилось направление ветра. Воздушные массы движутся с северо-востока со скоростью 4-9 метров в секунду.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», конец недели для краевого центра пройдёт под покровительством циклона, который движется со стороны Охотского моря. К выходным он принесёт в регион морской тёплый и более влажный воздух. Температура окружающей среды начнёт повышаться: ночью до -23…-18 градусов, а днём до -10…-8. Однако, вместе с теплом на территорию Хабаровского края придут метели.

На севере ветер усилится до 23-28 метров в секунду, а в остальных районах — до 15-20 метров в секунду. Непогода продержится до понедельника, 16 января. После этого температура начнёт возвращаться к норме.