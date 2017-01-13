Каюры с питомцами соберутся под Хабаровском на городской чемпионат

В Хабаровске стартует сезон соревнований по снежным дисциплинам ездового спорта. Он начнётся с городского чемпионата, который на официальном уровне состоится во второй раз. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», впервые эти соревнования прошли в начале января прошлого года на территории учебно-спортивной базы Дальневосточной государственной академии физкультуры, расположенной недалеко от села Ильинка. Она же станет площадкой для очередного состязания каюров и их питомцев.





«В чемпионате примут участие сильнейшие спортсмены города Хабаровска, которые неоднократно становились призёрами как местных, так и краевых соревнований, проводимых в других регионах Дальнего Востока. Почти все участники имеют спортивные разряды, тем самым будет обеспечена серьёзная борьба за чемпионство», — поделился с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» президент Федерации ездового спорта города Хабаровска, судья 2-й категории по ездовому спорту Антон Скальский.





Соревнования пройдут по четырём дисциплинам. Организаторы подготовили для каюров две трассы длиной в шесть и девять километров — на них будут состязаться каюры на нартах, запряжённых в упряжки от двух до шести собак. Также на шестикилометровой трассе выявлять сильнейшего будут лыжники в дисциплине «скиджоринг».

По разным причинам зрители не увидят на трассах лидеров прошлогоднего чемпионата: кто-то пропустит соревнования по семейным или служебным обстоятельствам, кто-то пожертвует состязаниями ради подготовки к краевым гонкам собачьих упряжек «Амурская метель». Так, не выйдут на старт победители в дисциплинах «спринт-8» и «спринт-6» Дмитрий Найдёнов и Галина Власова. Не сможет участвовать и Ирина Акулова, которая из-за случайности лишилась лидерства в дисциплине «спринт-4».

Тем не менее, организаторы обещают, что в каждой дисциплине будут участвовать не менее пяти спортсменов. Появится на трассе и хабаровская «звезда» Instagram — самоед по кличке Беляш. Правда, в этот раз он будет тянуть нарты не своего хозяина Станислава Маева, а хозяйки — Марии. Для неё это официальный дебют в ездовом спорте.

Старт соревнований запланирован на 12 часов 15 января.