Комсомольчанин пытался получить деньги за "липовые" ожоги

В Комсомольске-на-Амуре местный житель попытался получить страховую выплату за несуществующие травмы. Изучив предъявленные документы о получении ожогов, сотрудники компании заподозрили клиента в махинациях. Теперь 37-летнему мужчине придётся отвечать в суде за мошенничество в сфере страхования и покушение на совершение преступления.

Страховщик обратился в правоохранительные органы после служебной проверки, которая показала, что клиент предоставил поддельные документы. Мужчина со страховым полисом обратился в офис компании и предоставил пакет справок о том, что ранее получил ожоги, за которые ему полагается страховая выплата в размере 360 тысяч рублей. Позже выяснилось, что заявленных травм у комсомольчанина никогда не было, а попытка получить деньги — не что иное, как преступная схема.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, полицейские задержали подозреваемого, и мужчина признался, что купил поддельные документы у незнакомца. Мошеннический план разработал самостоятельно и попытался довести до конца, однако его противоправные действия разоблачили сотрудники страховой компании. Сейчас правоохранители установливают дополнительные эпизоды уголовного дела.