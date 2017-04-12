Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Чиновники в Хабаровске попросили художников обезопасить клюшку: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня среда, 12 апреля 2017 года, 21:19
Василий Авченко: в подворотне нас ждал Илья
Василий Авченко: в подворотне нас ждал Илья
Картина дня в Хабаровском крае: космонавты, автобусы и опасная клюшка
Картина дня в Хабаровском крае: космонавты, автобусы и опасная клюшка
Ушёл из жизни создатель Музея автомотостарины Николай Шульжицкий
Ушёл из жизни создатель Музея автомотостарины Николай Шульжицкий
В Приморье программа доступного жилья не оправдала надежд депутатов
В Приморье программа доступного жилья не оправдала надежд депутатов
В этом году владивостокцев не будут обкидывать яйцами
В этом году владивостокцев не будут обкидывать яйцами
Регионы:


Популярное
сегодня, 10:31
Пушкарёв займётся парком Минного городка и парковками Владивостока
сегодня, 10:57
Появились подробности драки на Уссурийской таможне
сегодня, 07:04
Владивостокцам стоит запастись водой и свечками
сегодня, 13:01
Ослеплённый ксеноном приморец сбил двух девушек на "зебре"
сегодня, 15:31
Мощный циклон накроет Приморье
сегодня, 12:08
Самая мощная пробка во Владивостоке собралась на проспекте 100-летия
сегодня, 18:36
Бывший вице-губернатор поймал во Владивостоке 10-килограммовую рыбину
сегодня, 14:03
Пьяный хабаровчанин устроил стрельбу в приморской гостинице
сегодня, 17:08
Следственные органы Приморья возбудили дело против сотрудника МВД
сегодня, 08:24
Ночью в Приморье выпал снег

Обсуждаемое
сегодня, 10:31
20

Пушкарёв займётся парком Минного городка и парковками Владивостока
сегодня, 13:01
8

Ослеплённый ксеноном приморец сбил двух девушек на "зебре"
сегодня, 10:57
7

Появились подробности драки на Уссурийской таможне
сегодня, 18:36
7

Бывший вице-губернатор поймал во Владивостоке 10-килограммовую рыбину
вчера, 21:48
3

Митя Фомин даст благотворительный концерт во Владивостоке
сегодня, 10:35
2

До конца апреля приморцам предложили подумать о благоустройстве
сегодня, 09:40
1

Хабаровчан поздравил действующий космонавт Александр Мисуркин
сегодня, 11:54
1

Кадровые перестановки: банк "Приморье" меняет руководство
сегодня, 13:20
1

В День космонавтики хабаровские художники подарили городу Гагарина
сегодня, 12:58
1

Через год в Приморье начнут строить новый русско-японский автозавод
Народный топ новостей

Гость
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт 07.04.2017
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

Актуально
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" вчера, 16:25
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой вчера, 14:29
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой
Галустян и главный врач Медцентра ДВФУ стали резидентами Аэрофлота вчера, 11:47
Галустян и главный врач Медцентра ДВФУ стали резидентами Аэрофлота


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1167



Система Orphus

Чиновники в Хабаровске попросили художников обезопасить клюшку

Чиновники в Хабаровске попросили художников обезопасить клюшку
Авторы скульптур, которые появятся у "Платинум Арены", должны внести коррективы в эскизы
сегодня, 16:40
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: Евгений Петешев

Хабаровские художники, разработавшие эскизы металлических скульптур тигра и хоккеиста на точке вбрасывания, должны будут внести коррективы в свои задумки. Городские чиновники попросили сделать свободную клюшку менее травмоопасной для людей.

«Администрация города попросила немного переделать эскиз. После того как мы всё выполним, вновь начнём согласование. Попросили сделать свободную клюшку безопасной, чтобы люди не получили травм от торчащего куска металла. К тигру претензий не было. С хоккейным клубом «Амур» мы проект согласовали, они его одобряют», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» член Творческого союза художников России Евгений Петешев.

На изменение эскиза и процедуру согласования с чиновниками у художников уйдёт около двух недель. После этого они начнут искать инвесторов для реализации проекта. Уже сейчас некоторые компании готовы помочь деньгами.

«Хотелось бы установить скульптуры в этом году, не исключено, что они появятся к началу нового хоккейного сезона», — отметил Евгений Петешев.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что установить металлические скульптуры авторы планируют возле «Платинум Арены». Сейчас решается вопрос о точном месте, чиновники рассматривают два варианта: площадку возле бывшего ресторана «Овертайм» или территорию у подземного пешеходного перехода.

Агентство также сообщало, что тигр и хоккеист — символы клуба «Амур». По задумке авторов, со стальным игроком можно будет фотографироваться, вторую скрещенную клюшку оставили специально для поклонников этого вида спорта — любой желающий может взяться за неё, изображая соперника. Тигра в металле создадут в одной тематике с логотипом команды.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru