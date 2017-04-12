В Хабаровском крае хотят наладить новое производство малых самолётов

На Дальнем Востоке планируют развернуть новое производство самолётов, которые будут использоваться на внутренних региональных и местных перевозках. Поиском инвестора для постройки завода займётся Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

«Сегодня актуален вопрос модернизации авиапарка для внутрирегиональных и межрегиональных авиаперевозок на Дальнем Востоке. Очевидно, что в макрорегионе парк воздушных судов устаревает, сейчас есть потребность в 136 самолётах и 46 вертолётах. Конечно, наилучший вариант — обеспечить регионы продукцией отечественных заводов», — отметил заместитель министра России по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

По его словам, в ДФО есть площадки и компетенции для размещения такого производства. В качестве примера он озвучил территорию опережающего развития «Комсомольск». Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, Росавиация поможет предприятиям, которые занимаются авиаперевозками на Дальнем Востоке, по продлению срока службы самолётов, которые эксплуатируются в настоящее время.

Также в министерстве обсудили замену устаревающих судов большой пассажировместимости на новые Л-410 УВП-Е-20 и Ил-114-300 отечественного производства. Их планируют закупить на Уральском заводе гражданской авиации. Замена авиатехники может начаться с 2020 года — тогда на предприятии компании МиГ в городе Луховицы начнётся серийный выпуск этого типа самолётов.