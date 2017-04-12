Мэрия Хабаровска уличила перевозчика в обмане

В краевой столице разгорелся спорт между предпринимателем, занимающимся пассажирскими перевозками, и городскими чиновниками. Бизнесмен заявил в СМИ, что готов купить новые автобусы и возить людей за 20 рублей, но сделать этого не даёт администрация Хабаровска — не выдаёт необходимых документов. Управление транспорта направило в редакцию РИА «Восток-Медиа» официальный ответ и уличило предпринимателя в обмане.

В одном из интервью бизнесмен Александр Храмов рассказал, что выиграл конкурс перевозчиков, но долго не мог получить от администрации разрешающие документы. Мужчина планировал обратиться в прокуратуру по этому вопросу. Также он сообщил, что в его автопарке есть новые автобусы, которым не больше семи лет, оборудованные всем необходимым для победы в конкурсе: кондиционерами, средствами для перевозки маломобильных групп населения, автоинформаторами и электронными табло. Возить людей на этих транспортных средствах он был готов всего за 20 рублей, однако в администрации города эти данные опровергли.

Выяснилось, что свидетельство и карты маршрута предпринимателю выдали в срок. После чего он сообщил управлению транспорта, что с 28 марта начнёт работу на выигранном маршруте № 4. Представители Дальневосточного межрегионального управления Госавтонадзора в апреле организовали проверку и установили, что пассажиров водители ИП Храмов возят на старых автобусах, которые не соответствуют заявленным на конкурсе характеристикам. К тому же платить за проезд людям приходится по 22 рубля, а не по 20, как заявлял предприниматель.

«В своём интервью Храмов рассказывал, какие недобросовестные перевозчики победили в конкурсе в 2016 году, какой он честный предприниматель, владелец автобусов, оборудованных по последнему слову техники. А самое главное — о том, что он не рвач, как некоторые, и готов возить людей за 20 рублей. Но первый же выезд представителей надзорного органа показал, что все эти заявления — мыльный пузырь и игра на публику», — сообщил начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.