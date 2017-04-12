Футболисты "СКА-Хабаровска" побывали в шкуре пожарных

Игроки футбольного клуба «СКА-Хабаровск» на время сменили амплуа. Они посетили пожарно-спасательную часть и примерили на себя роль огнеборцев. В новом образе спортсмены помогли профессионалам ликвидировать условное возгорание.

В эксперименте приняли участие Никита Дьяченко, Давид Озманов и Александр Верулидзе. Пожарные провели для игроков экскурсию по части, показали, в каких условиях там работают специалисты, продемонстрировали амуницию и технику. После соответствующего инструктажа футболисты надели форму и даже приняли участие в тушении «огня». Спортсмены признались, что получили немаленькую порцию адреналина.

«Надевать форму — это ещё «цветочки», можно приспособиться, а вот тушить пожар, пусть и условный, уже сложнее, — поделился Никита Дьяченко. — Необходимо всё правильно соединить, крепко держать ствол, соблюдать при этом необходимые меры безопасности. Но мне было интересно. Знал, что это нелегко, решил испытать на себе. Впечатления хорошие».

В пожарных частях края регулярно устраивают экскурсии с погружением в нелёгкую работу спасателей. Людей разных профессий знакомят с трудом огнеборцев изнутри, давая желающим возможность понять на собственном примере некоторые нюансы.





«Многие мальчишки в детстве мечтают быть пожарными, но далеко не все воплощают эту мечту в жизнь. Трудная, конечно, эта работа. Это только в кино красиво тушат пожары. В жизни всё гораздо сложнее. Нужны и опыт, и соответствующая физическая подготовка. Всё было ново и интересно», — сообщил Давид Озманов.

По информации пресс-службы «СКА-Хабаровска», хозяева специализированной пожарно-спасательной части готовы прийти в гости к «армейцам». По словам огнеборцев, у них есть свои футболисты, которые готовы получить новый опыт.





«Думается, футболисты убедились на собственном опыте, что не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Есть сложности, трудности, требуется подготовка не только физическая, но также моральная и психологическая. Ребята попробовали себя в роли пожарных, получили определённый опыт и знания. Мы заметили у них огонёк в глазах. Уверен, что после таких занятий они более серьёзно будут относиться к пожароопасной обстановке, прочувствовав всё это на себе. Ну, и, конечно верим, что полученные навыки ещё пригодятся нашим футболистам и помогут им при случае не давать разгореться «пожару» в штрафной площадке хабаровского СКА», — рассказал заместитель начальника по проведению аварийно-спасательных работ Павел Смирнов.