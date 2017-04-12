За нападения на горожан двух бандитов из Хабаровска отправят в колонии

В дальневосточной столице перед судом предстали двое злоумышленников, которые нападали на горожан, избивали и грабили их. Своих жертв обвиняемые настигали ночью, когда те шли по улице, чаще всего, домой. Поймать налётчиков удалось, когда они захотели выручить у потерпевшего деньги за украденные документы.

Грабители орудовали в ноябре 2016 года в Железнодорожном и Центральном районах Хабаровска. Их жертвами становились исключительно мужчины. Так, около подъезда дома по улице Ленина злоумышленники напали на потерпевшего сзади, избили его и похитили портативный компьютер, а также 24 тысячи рублей. На следующий день они выследили в районе остановки «Большая» другого прохожего, который возвращался с работы домой на общественном транспорте. Грабители неожиданно настигли свою жертву, несколькими ударами сбили его с ног и похитили сумку, в которой находились 12 тысяч рублей и документы.

Через несколько дней подельники связались с потерпевшим и предложили вернуть ему документы за 50 тысяч рублей. Они назначили встречу в крупном торговом центре города. Во время передачи награбленного налётчиков задержали полицейские. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, злоумышленники признались в трёх уличных грабежах, общая сумма ущерба от которых составила 60 тысяч рублей. Фигуранты раньше уже отбывали наказания за разбойные нападения, угоны транспортных средств и грабежи. В краевом центре они нигде не работали, а жили на те деньги, которые добывали преступным путём.

Суд Железнодорожного района вынес мужчинам приговор. Одному из них назначили 4,5 года лишения свободы, другому — на месяц больше. Своё наказание грабители будут отбывать в колонии строгого режима.