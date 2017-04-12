"СКА-Хабаровск" отправился в гости к "Балтике"

Футбольная команда «СКА-Хабаровск» в рамках 31-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сегодня, 12 апреля, проведёт матч в Калининграде с местной «Балтикой». Встреча пройдёт на одноимённом стадионе и начнётся в 20:00 по московскому времени.

«Армейцы» в предыдущем туре потерпели поражение на своём поле от столичного «Динамо». В целом, после того, как хабаровскую команду возглавил Андрей Гордеев, дела у неё идут неважно: весной «красно-синие» праздновали лишь одну победу, два поединка свели вничью и три проиграли. В трёх гостевых матчах дальневосточники набрали одно очко из девяти возможных. Поэтому, несмотря на разницу в турнирном положении, именно «Балтика» является фаворитом встречи.

После гостевой победы в предыдущем туре в Химках над «Тамбовом» у калининградцев появилась перспектива удержаться в ФНЛ. Отставание от спасительного 15-го места для них сократилось до шести очков. Из последних восьми матчей спортсмены проиграли лишь один раз одному из лидеров лиги — «Тосно».

В первом круге в Хабаровске «Балтика» уступила сопернику со счётом 0:1. Как сообщает пресс-служба ФНЛ, «СКА-Хабаровск» не забивала во вторых таймах семь последних гостевых матчей, а калининградский клуб не пропускает в первых таймах уже восемь домашних встреч.