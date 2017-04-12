Каждый третий хабаровчанин регулярно опаздывает на работу

Около трети жителей дальневосточной столицы регулярно приходят на работу уже после начала трудового дня. Примерно такое же количество начальников не обращает внимания на опоздания своих сотрудников. Однако большинство всё же отмечает, что не имеет такой грех и приступает к своим обязанностям вовремя.

Опрос среди работающего населения Хабаровска провела служба исследований HeadHunter. Выяснилось, что треть респондентов (31 %) опаздывает на своё предприятие по крайней мере раз в неделю. При этом 7 % делают это ежедневно, а ещё 12 % — несколько раз в неделю. Около 39 % участников голосования указали, что всегда прибывают на работу вовремя, а 19 % сообщили, что подобное случается с ними реже одного раза в месяц.

Реже всего задерживаются топ-менеджеры — 49 % указали, что не допускают этого никогда. Никогда не опаздывают 67 % представителей добывающей сферы, а также 63 % рабочего персонала. При этом 16 % сотрудников госсектора и 14 % представителей сферы маркетинга, рекламы и PR опаздывают на работу каждый день. Около 19 % респондентов, которые заняты в сферах IT и искусства, грешат этим несколько раз в неделю.

Чаще всего начальство ограничивается устными замечаниями в адрес опаздывающих — 36 %. Ещё 29 % респондентов утверждают, что их руководители не обращают внимания на такие вещи. Лишь 10 % указали, что на их предприятии работников за такое штрафуют.

Самыми терпимыми к опозданиям сотрудников стали представители IT-отрасли — 48 %, а также СМИ, маркетинга и рекламы — 40 %. Ограничиваются устными замечаниями обычно в госструктурах и образовательных учреждениях — по 45 %. По словам 19 % работников металлургии, начальство накладывает на сотрудников финансовые штрафы. Объяснительную требуют у 23 % работников нефтегазовой отрасли.

Чаще всего, в 60 % случаев, опрошенные опаздывают из-за проблем с транспортом. Ещё 22 % признались, что долго не могут проснуться, а 15% долго собираются. Каждый пятый задерживается, потому что в его компании нет чёткого времени прихода на работу. Около 13 % указали, что не приходят на работу вовремя из-за разных домашних забот.