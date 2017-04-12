Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
В Хабаровском крае из населённых пунктов выгоняют крыс и мышей: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня среда, 12 апреля 2017 года, 21:19
Василий Авченко: в подворотне нас ждал Илья
Василий Авченко: в подворотне нас ждал Илья
Картина дня в Хабаровском крае: космонавты, автобусы и опасная клюшка
Картина дня в Хабаровском крае: космонавты, автобусы и опасная клюшка
Ушёл из жизни создатель Музея автомотостарины Николай Шульжицкий
Ушёл из жизни создатель Музея автомотостарины Николай Шульжицкий
В Приморье программа доступного жилья не оправдала надежд депутатов
В Приморье программа доступного жилья не оправдала надежд депутатов
В этом году владивостокцев не будут обкидывать яйцами
В этом году владивостокцев не будут обкидывать яйцами
Регионы:


Популярное
сегодня, 10:31
Пушкарёв займётся парком Минного городка и парковками Владивостока
сегодня, 10:57
Появились подробности драки на Уссурийской таможне
сегодня, 07:04
Владивостокцам стоит запастись водой и свечками
сегодня, 13:01
Ослеплённый ксеноном приморец сбил двух девушек на "зебре"
сегодня, 15:31
Мощный циклон накроет Приморье
сегодня, 12:08
Самая мощная пробка во Владивостоке собралась на проспекте 100-летия
сегодня, 18:36
Бывший вице-губернатор поймал во Владивостоке 10-килограммовую рыбину
сегодня, 14:03
Пьяный хабаровчанин устроил стрельбу в приморской гостинице
сегодня, 17:08
Следственные органы Приморья возбудили дело против сотрудника МВД
сегодня, 08:24
Ночью в Приморье выпал снег

Обсуждаемое
сегодня, 10:31
20

Пушкарёв займётся парком Минного городка и парковками Владивостока
сегодня, 13:01
8

Ослеплённый ксеноном приморец сбил двух девушек на "зебре"
сегодня, 10:57
7

Появились подробности драки на Уссурийской таможне
сегодня, 18:36
7

Бывший вице-губернатор поймал во Владивостоке 10-килограммовую рыбину
вчера, 21:48
3

Митя Фомин даст благотворительный концерт во Владивостоке
сегодня, 10:35
2

До конца апреля приморцам предложили подумать о благоустройстве
сегодня, 09:40
1

Хабаровчан поздравил действующий космонавт Александр Мисуркин
сегодня, 11:54
1

Кадровые перестановки: банк "Приморье" меняет руководство
сегодня, 13:20
1

В День космонавтики хабаровские художники подарили городу Гагарина
сегодня, 12:58
1

Через год в Приморье начнут строить новый русско-японский автозавод
Народный топ новостей

Гость
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт 07.04.2017
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

Актуально
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" вчера, 16:25
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой вчера, 14:29
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой
Галустян и главный врач Медцентра ДВФУ стали резидентами Аэрофлота вчера, 11:47
Галустян и главный врач Медцентра ДВФУ стали резидентами Аэрофлота


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1167



Система Orphus

В Хабаровском крае из населённых пунктов выгоняют крыс и мышей

В Хабаровском крае из населённых пунктов выгоняют крыс и мышей
Кроме вывоза мусора с улиц, специалисты проводят дератизацию и дезинсекцию
сегодня, 13:00
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В регионе полным ходом идут работы по очистке улиц и дворов от мусора, скопившегося за зиму. В уборках принимают участие специалисты краевой дезинфекционной станции, которые проводят дератизацию и дезинсекцию. Они трудятся круглогодично в рамках заключённых договоров с частными и муниципальными организациями, а также частными лицами. С наступлением весны работы прибавилось благодаря новому контракту с мэрией.

«С администрацией города заключили договоры на обработку бесхозных территорий — овраги, гаражи, хозяйственные постройки. На этих территориях, как правило, чаще всего в весенне-летний период появляются грызуны. По крайней мере, по Центральному району города работы сейчас проводим. Обрабатываем парковые зоны, просто бесхозные территории, за которые никто не отвечает», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель КГАУЗ «Краевая дезинфекционная станция» Сергей Ткачёв.

Не отказывают в избавлении от грызунов и насекомых даже частным лицам — обычным гражданам, владельцам маленьких предприятий, председателям гаражных кооперативов.

«Бывает, от горожан поступают жалобы на нашествие грызунов. Приходят и из гаражных кооперативов, из управляющих компаний — просят дополнительно обработать. Большие проблемы с жилмассивами, где ветхие дома и бараки. Там очистка территорий и вывоз мусора происходит не своевременно. Есть проблема с обработкой из-за технических особенностей домов — подвалов нет, есть технические помещения, где проходят трубы и коммуникации. Приходиться обрабатывать вокруг дома и на первых этажах. Для людей приманки не опасны, если только не употребить их в пищу, а так мы раскладываем их в различные норы, щели, углубления», — объяснил Сергей Ткачёв.

Обработка территорий происходит после полной очистки от мусора, однако не всегда реально соблюдать такое правило. Максимальный эффект достигается, когда нет другой пищи для мышей и крыс — кроме отравленной приманки, животным просто нечего будет есть. Однако руководитель дезинфекционной станции уверяет, что даже при наличии обширного меню грызун выберет «подкормку» — в неё добавляют пищевые и половые аттрактанты. Дератизация происходит в несколько этапов — такая система осит название «Три кольца защиты». Для промышленных и частных объектов метод борьбы с нежеланными гостями немного другой.

«Есть такое понятие, как барьерная обработка. Например, в сёлах, вокруг населённого пункта раскладываем приманку. Следующий этап — разложить отраву вокруг дома. После — непосредственно в доме. Так сказать, три защитных зоны. Такой способ — довольно эффективное мероприятие: меньшее количество грызунов попадает в населённый пункт, ещё меньше во двор частного дома и непосредственно в дом», — добавил собеседник.

На больших пищевых предприятиях правила обработки запрещают раскладывать яд внутри помещений — токсичные вещества могут попасть в продукты. Поэтому непосредственно на производстве в приоритете механические ловушки.

«На пищевых предприятиях свои особенности избавления от грызунов. Например, пивоваренные заводы — они работают по европейским стандартам и, если их не соблюдать, эти организации наказывают. У них требования: три защитных зоны, еженедельный мониторинг — съедена ли приманка, количество грызунов и так далее. Там очень жёсткие требования и стандарты, и мы по ним работаем. Пищевые предприятия, которые работают в таможенном союзе, тоже соблюдают очень жёсткие требования к методам борьбы с грызунами. По этим требованиям, внутри помещений нельзя раскладывать химические отравляющие вещества, а вот снаружи здания и вокруг территории предприятия — можно. В помещениях рекомендуется устанавливать механические ловушки — мышеловки, липучки и прочие», — подытожил руководитель «Краевой дезинфекционной станции».

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru