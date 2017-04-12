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В Хабаровском крае энергетики работают в режиме повышенной готовности: РИА "Восток-Медиа"
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В Хабаровском крае энергетики работают в режиме повышенной готовности

В Хабаровском крае энергетики работают в режиме повышенной готовности
Специалисты обеспечат бесперебойное электроснабжение во время непогоды
сегодня, 12:00
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Анна Ленская

В связи с предстоящим ухудшением погодных условий в ближайшие двое суток филиал АО «ДРСК», который входит в состав группы «РусГидро», запланировал комплекс мер по обеспечению бесперебойного снабжения энергией всей территории региона. Поэтому предприятие «Хабаровские электрические сети» перевели на работу в режиме повышенной готовности. 

По прогнозам метеорологов, с 11 по 13 апреля на большей части территории Хабаровского края ожидаются сильные осадки в виде дождя, сильного снега с усилением ветра до 23 метров в секунду. РИА «Восток-Медиа» писало, что это связано с приходом в регион сразу двух циклонов. Основная непогода будет в Аяно-Майском и Охотском районах, там ожидается сильный снег, метель с порывами ветра до 20-25 метров в секунду. На остальной территории края также пройдут осадки, но небольшие, преимущественно в виде мокрого снега и дождя, порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. После 13 апреля жителей Хабаровского края ждёт небольшая пауза: потеплеет до +12 градусов, однако сильный ветер сохранится — скажется вскрытие Амура ото льда. Уже 15 апреля придёт западный циклон, который вновь испортит погоду.

Чнобы минимизировать последствия возможных чрезвычайных происшествий, руководство «Хабаровских электрических сетей» приняло решение ввести режим повышенной готовности для всех служб предприятия и его отделений на весь период действия непогоды. В филиале уже сформированы 29 оперативно-ремонтных бригад в количестве 126 специалистов, подготовлено 56 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«На данный момент энергоснабжение всех населённых пунктов Хабаровского края осуществляется в полном объёме, — озвучил главный инженер Хабаровских электрических сетей Валерий Ожегин. — В случае ограничения энергоснабжения все силы филиала будут мобилизованы для скорейшей ликвидации аварий».

 
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