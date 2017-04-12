В Хабаровском крае нашли виновных в пожаре на электростанции Нелькана

В посёлке Нелькан Хабаровскогго края привлекли к ответственности директора коммунального предприятия за пожар на дизельной электростанции. Прокуратура Аяно-Майского района выяснила, что населённый пункт оказался обесточен больше чем на сутки из-за небрежного отношения работников ММУП «Коммунальник» к требованиям пожарной безопасности.

Директор коммунального предприятия не предпринимал все меры предосторожности. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, наличие пожарной сигнализации и системы тушения огня на объекте могли не только свести причинённый ущерб к минимуму, но и предотвратить возникновение возгорания вовсе. Юридическому лицу назначили штраф в размере 150 тысяч рублей, но руководитель ММУП «Коммунальщик» ещё может обжаловать это решение.

Ранее РИА «Восток-Медиа —Хабаровск» писало, что в результате пожара на электростанции населённый пункт оказался обесточен. Стихия уничтожила все пять генераторов, которые обеспечивали Нелькан светом. Без ресурса остались 220 жилых домов, где проживают 840 человек, а также социальные объекты. В день происшествия власти региона отправили в посёлок вертолёт Ми-8. Он доставил пять дизель-генераторов малой мощности, тепловые пушки, газовые плиты, свечи. Выяснением причин и поиском виновных занялась прокуратура региона. Правительство Хабаровского края наладило электроснабжение в Нелькане к концу недели.