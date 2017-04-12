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Предпринимателей Хабаровского края научат вести бизнес в режиме онлайн: РИА "Восток-Медиа"
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Предпринимателей Хабаровского края научат вести бизнес в режиме онлайн

Предпринимателей Хабаровского края научат вести бизнес в режиме онлайн
Сбербанк совместно с Google запустил курс для начинающих и опытных коммерсантов
сегодня, 11:40
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Хабаровский край присоединился к бесплатной программе для предпринимателей «Бизнес класс». Её участники смогут выстроить коммерческий проект с нуля, решить проблемы действующей компании или вывести свою предпринимательскую инициативу на новый уровень. Курс включает восемь онлайн-модулей и четыре очных мастер-класса, но его наполнение может изменяться в зависимости от пожеланий участников.


 

«В рамках этой программы мы не ставим перед собой задачу дать какую-то волшебную таблетку, съев которую, предприниматель однозначно будет успешен. Это будет, в первую очередь, разбор конкретных кейсов, которые произошли с предпринимателями и о которых они хотят рассказать. Мастер-классы также являются эффективным способом обучения, позволяя на короткое время полностью погрузиться в решение какой-то конкретной задачи», — объяснил управляющий головным отделением по Хабаровскому краю ПАО Сбербанк Сергей Юрченко.

Участники могут выбрать одну из двух траекторий обучения: «Я хочу начать собственный бизнес» или «Я хочу развивать существующий бизнес». Заявку можно подать до 16 мая. После каждого обучающего блока нужно закрепить результат прохождением теста или выполнением реального задания. За лучшими «учениками» впоследствии закрепят наставников, которые будут направлять действия бизнесмена, чтобы вывести его предприятие на более высокий уровень. Ментором может стать и бизнесмен из Хабаровского края, но для этого ему нужно будет показать свои компетенции.


 

«Мы рады приветствовать тех, кто хочет стать наставником, но у нас есть определённый трёхступенчатый отбор, чтобы определить, насколько предприниматель квалифицирован. В случае новых предприятий, которые создаются с нуля, у нас рассматривается полный цикл бизнеса, поэтому спектр знаний, которыми должен обладать наставник, достаточно широк», — сообщила Марина Жунич, директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия.


 

 

«Бизнес класс» уже запустили в ряде регионов страны, и программа принесла свои плоды. По словам Марины Жунич, один из предпринимателей вошёл в неё с убыточным бизнесом — его потери составляли около 300 тысяч в месяц. Сейчас рентабельность компании составляет порядка 40 процентов. В Минэкономразвития региона идею такого обучения предпринимателей встретили с одобрением.

«То, что это было, есть и остаётся неизменным приоритетом деятельности правительства Хабаровского края, подтверждается на протяжении многих лет, особенно в последние годы. И на федеральном уровне, и на краевом, развитию данного сектора экономики уделяется особое внимание. 2016 год стал знаковым в этом плане: вышел ряд стратегических документов, которые определяют его развитие на долгосрочный период», — рассказала начальник управления развития и поддержки предпринимательства Минэкономразвития края Татьяна Бартюк.

 
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