В Хабаровском крае обратят особое внимание на людей с баулами

В Хабаровском крае продолжат усиливать меры антитеррористической безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и промышленных предприятиях. На эти шаги в регионе пошли после взрыва в метро Санкт-Петербурга.

«Особое внимание мы уделяем так называемому входному контролю. Тщательным образом досматриваются люди с крупногабаритным багажом, а также те, кто ведёт себя подозрительно. К этой работе подключены сотрудники наших охранных мероприятий. Круглосуточно ведётся видеомониторинг. На всех краевых объектах в нашем распоряжении порядка 1,4 тысячи видеокамер, которые установлены в наиболее проходимых местах», — сообщил на внеочередном заседании в правительстве края и. о. заместителя начальника Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД» по безопасности и режиму Сергей Порхало.

В ближайшее время меры безопасности усилят и на промышленных предприятиях региона. Более тесное взаимодействие наладят руководители организаций, чиновники и представители силовых структур. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, хозяйствующим субъектам уже рекомендовали модернизировать объекты контроля и интегрировать их с единой системой «Безопасный город».

«Несмотря на стабильность в крае, отдалённость от федерального центра, не стоит думать, что террористические угрозы нас будут обходить стороной. Мы должны быть бдительными. Необходима всеобщая концентрация сил и внимания, направленная на профилактику антитеррора на транспорте, в различных общественных местах. Прошу отнестись к данной работе с максимальной ответственностью», — заявил губернатор Вячеслав Шпорт.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», 3 апреля в вагоне метро в Санкт-Петербурге между станциями «Сенная» и «Технологический институт» произошёл взрыв. В результате, по данным национального антитеррористического комитета, погибли 14 человек, ещё около 50 получили ранения различной степени тяжести. Жители Хабаровского края не остались в стороне и выразили соболезнования семьям и близким потерпевших.