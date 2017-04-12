Жители Хабаровского края стали в разы меньше жечь траву

В Хабаровском крае резко сократилось число палов сухостоя. В первых числах апреля в регионе каждый день регистрировали от 30 до 60 точек возгорания. За прошедшие сутки, 11 апреля, на территории субъекта специалисты зафиксировали только 18 термических аномалий, которые отнесли к неконтролируемым очагам.

В правительстве края подвели итоги первой недели пожароопасного периода. Совещание с руководителями профильных ведомств провёл министр природных ресурсов региона Александр Ермолин.

«Стабилизировать ситуацию помогли несколько факторов. Во-первых, во многих районах прошли осадки, которые существенно уменьшили риск появления новых термоточек. Кроме этого, свои результаты принёс запрет на отжиги. Сегодня все палы растительности на землях сельхозугодий и запаса, в том числе контролируемые, которые проводили лесники, запрещены», — пояснил начальник управления лесами правительства края Иван Денисов.

Как сообщает пресс-служба «белого дома», несмотря на положительную динамику, ситуация остаётся сложной. С начала сезона в тайге произошло 11 возгораний, и все они — по вине человека. В основном лес поджигают те, кто заготавливает дикоросы, чтобы подготовить себе места сбора папоротника и черемши, а также дачники, которые очищают свои участки. Для борьбы с ними краевые власти организовали профилактические рейды. За последние дни специалисты оштрафовали больше 20 человек на суммы от 500 рублей до двух тысяч.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», губернатор региона Вячеслав Шпорт запретил жечь траву в крае. По его словам, при сильном ветре любой пал может в считанные секунды перерасти в бедствие. Пожарный сезон официально открыли 3 апреля. Из-за раннего прихода тепла и быстрого таяния снега стихия начала бушевать на пару недель раньше обычного.