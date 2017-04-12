В Хабаровске работодатели стали активнее искать персонал

Хабаровчане за последний месяц стали чаще искать работу — правда, не все профессии прибавили в количестве размещённых резюме. На конец первого квартала 2017 года в краевой столице стало больше предложений о трудоустройстве. Также руководители предприятий готовы больше платить в сравнении с прошлым годом.

Больше всего соискателей разместили свои предложения для работодателей в рубриках «Персонал для офиса», «Бухгалтерия, финансы, банки» и «Строительство» — порядка 11 % составил прирост от общего количества резюме. Ещё 9 % жителей Хабаровска интересует карьера в автотранспортной сфере, в высшем менеджменте активных продажах и розничной торговле. В рубрике «Рабочий персонал» также прибавилось желающих занять свободные вакансии — резюме разместили 4 % желающих найти работу. Такие данные приводит сайт по поиску работы Зарплата.ру. По итогам исследуемого периода сохранили свои позиции по количеству вакансий такие рубрики, как: «Рестораны, кафе, общепит», «Строительство, недвижимость» и «Промышленность».

Однако не только соискатели активизировались в поиске желаемой должности, но и кадровики. Количество вакансий увеличилось в рубрике «Рабочий персонал» — на 32 %. Ещё одна рубрика показала прирост на 26 % — «ИТ и Интернет». На 13 % стало больше предложений в рубрике «Медицина и фармация». Работодатели привлекают соискателей повышением уровня зарплат — в I квартале 2017 года вознаграждение за труд составило 40 тысяч рублей, что на пять тысяч выше, чем предлагали в конце 2016 года.