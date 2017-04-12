На парковке хабаровской арены "Ерофей" появилась ракета

Автолюбители провели в краевой столице очередной флешмоб. В преддверии Дня космонавтики они выстроили свои машины в форме ракеты. Изначально участники планировали изобразить на парковке арены «Ерофей» несколько неопознанных летающих объектов, но погода внесла коррективы в задумки организаторов.

«Из-за дождя приехало немного машин, водители предпочли остаться дома в тепле. Пришлось на ходу менять планы. День космонавтики ассоциируется с ракетой, поэтому на месте фантазировали и собирали. На всё ушло около полутора часов», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» организатор акции Вячеслав Шемпелев.

В итоге на парковке арены «Ерофей» появилась ракета, которую составили из 50 машин. Уже сейчас автолюбители готовят следующий флешмоб, который пройдёт 9 мая. Пока организаторы не раскрывают секретов и не сообщают, в какую фигуру они выстроят свои транспортные средства. Планируется, что участие в акции примут около 200 авто.

Подобные флешмобы в Хабаровске владельцы машин проводят часто. Агентство писало, что такие акции в городе начались с празднования Нового года. В конце декабря 2016-го на парковке арены «Ерофей» 90 машин изобразили «ёлочку». В январе 2017-го та же инициативная группа собрала всех желающих на «Заимке», чтобы выстроить символ 2017 года — петуха. Планировалась ещё надпись «2017», но для её составления не хватило машин. Поэтому пришлось довольствоваться только двумя цифрами — 27, которые означают номер региона.

Ко Дню защитника Отечества хабаровчане вновь встретились. Мужчин поздравили выстраиванием танка, который имел подвижную часть — гусеничный ход из машин перемещался, имитируя выезд боевой техники. А к 8 марта автомобили выстроились в форме восьмёрки и вазы с цветами.