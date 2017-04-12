Хабаровчан поздравил действующий космонавт Александр Мисуркин

Жителей дальневосточной столицы поздравил с Днём космонавтики действующий звездоплаватель, Герой Российской Федерации Александр Мисуркин. Он участвовал в нескольких экспедициях на МКС и сейчас как раз находится в очередной.

«12 апреля для меня праздник — символ новой эпохи для всего человечества, и я очень рад, что он навсегда связан с нашей страной, с именем нашего соотечественника Юрия Алексеевича Гагарина!» — поделился с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» российский космонавт-испытатель Александр Мисуркин.

Звездоплаватель на данный момент входит в состав 53-й долговременной экспедиции Международной космической станции. Первый космический полёт он совершил на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-08М» в марте-сентябре 2013 года. Александр Мисуркин трижды выходил в открытый космос, общая продолжительность работ там составила 20 часов и две минуты. Удостоен звания почётного гражданина города Орла.

Ранее агентство сообщало, что сегодня, 12 апреля, весь мир отмечает День космонавтики. В этот день в 1961 году гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Гагарин на корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облёт Земли. Полёт, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Советского Союза. С 2011 года праздник из российского стал международным.