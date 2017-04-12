Комсомольчанин обиделся на бывшую девушку и поджёг её кровать

В Комсомольске-на-Амуре мужчина, выясняя отношения со своей экс-возлюбленной, едва не спалил её квартиру. Он явился в гости к девушке, затеял с ней ссору, а затем поджёг кровать. Огонь уничтожил не только постельное бельё хозяйки, но и телевизор, а также существенно повредил ремонту.

Происшествие случилось в многоквартирном доме в районе проспекта Интернационального. Злоумышленник, будучи пьяным, пришёл в гости к бывшей сожительнице, чтобы выяснить отношения. В ходе ссоры мужчина поджёг постельное белье заявительницы. Уже через несколько минут пламенем была объята вся комната. Огонь уничтожил постельные принадлежности, телевизор, натяжной потолок и линолеум. Ущерб хозяйка квартиры оценила в сумму порядка 19 тысяч рублей.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное повреждение имущества», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде.

Агентство неоднократно писало о похожих поступках пироманов. Так, в Приморском крае мужчина, спьяну поссорившись с женой, разлил в квартире горючее и подпалил. Пламя серьёзно повредило жилплощадь не только собственника, но и двух соседских семей. А в районе имени Лазо Хабаровского края злоумышленник на почве неприязненных отношений решил подпалить дом соседа. Для этого мужчина облил дизельным топливом входную дверь, поджёг её и скрылся с места преступления. Коттедж полностью выгорел, ущерб потерпевшего составил около 500 тысяч рублей.