Хабаровчане в числе первых отпразднуют День космонавтики

Сегодня, 12 апреля, в Российской Федерации празднуют День космонавтики. Памятная дата посвящена первому полёту человека в космос. Это день триумфа науки и специалистов отрасли. В качестве праздника День космонавтики в России был определён указом президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации.









С 2011 года эта дата носит ещё одно название — Международный день полёта человека в космос. Об этом 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе России, приняли официальную резолюцию — по случаю 50-летия первого шага в деле освоения космического пространства. Её соавторами стали свыше 60 государств.





Как известно, 12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облёт Земли, открыв эпоху пилотируемых космических манёвров. Полёт, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Советского Союза.

Прежде чем в космический корабль сел человек, в полёт отправили его четверолапых друзей. В августе 1960 года советский космический корабль «Восток» с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный манёвр с возвращением на Землю. А первый в истории космонавтики международный полёт состоялся 15 июля 1975 года — первопроходцами были советский корабль «Союз-19» и американский корабль «Аполлон».



