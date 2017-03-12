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Поклонники хоккея в Хабаровске променяли коньки на валенки: РИА "Восток-Медиа"
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Поклонники хоккея в Хабаровске променяли коньки на валенки

Поклонники хоккея в Хабаровске променяли коньки на валенки
В городе прошёл традиционный турнир на Кубок мэра
вчера, 20:50
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Восьмой традиционный турнир по хоккею в валенках состоялся сегодня, 12 марта, в краевой столице. За Кубок мэра сражались 20 команд. Победителем вновь стала дружина "НПЗ-ВГСО". Это шестой выигрыш поклонников русского хоккея за всю историю соревнований.


 

 

Представители нефтеперерабатывающего завода становились обладателями кубка и в прошлом году, поэтому на этот раз, по признанию самих игроков, пришли получить удовольствие от матчей, а не награды.


 

 

"Специальных тренировок не проводили, просто собрались и сыграли. Состав у нас практически тот же, что и в прошлом году, добавили пару новеньких, а несколько человек не смогли прийти — у кого-то травма, у кого-то работа, но костяк остался прежним. Скользко — мастерство нивелируется, к тому же неровно, я побегал три минуты и устал. Обычно по три минуты бегаешь, и нормально, а здесь быстро выбиваешься из сил", — рассказал корреспонденту РИА "Восток-Медиа — Хабаровск" капитан "НПЗ ВГСО" Владислав Гончар.

 

 

Скользили на подтаявшем снегу многие — в этом году организаторы турнира долго не могли определиться с площадкой для проведения соревнований, поэтому сроки Кубка пришлось перенести на март. Однако многие этому оказались рады — не так мешают февральский мороз и ветер.


 

 

"Из-за погодных условий выбирали менее травматичное для участников место. В этом году соревнуются 20 команд — итого 200 человек. Некоторые команды в этом году создали сборные, в которые вошли игроки из Хабаровска, Смидовичей и Хабаровского муниципального района. С каждым годом турнир проходит организованнее, дисциплинированнее, участники знают критерии, команды более дружелюбно друг к другу относятся", — отметил директор МАО "Хабаровск спортивный" Игорь Чертов.  


 

 

Несколько команд не смогли принять участие из-за того, что по разным причинам не успели подать заявки. Их места заняли новички. Так, Дальневосточный государственный университет путей сообщения собрал дружину из пяти человек, которая в итоге взяла четвёртое место в Первой лиге.


 

 

"Стояла задача выиграть все игры, весь турнир. Участвуют ребята из команды по хоккею с мячом, которая представляет наш институт, опыт есть. В ходе подготовки возникли небольшие проблемы с экипировкой — искали валенки. Хорошо, что друзья помогли, кому-то пришлось всё-таки купить обувь к турниру", — отметил игрок команды ДВГУПС Виктор Бабенко.


 

 

Участники провели несколько матчей на групповом этапе, после чего распределились по дивизионам и там провели борьбу за медали. Игры прошли в формате "один тайм по семь минут". Турнир организовали по правилам хоккея с мячом и флорбола. Для безопасности судьи запретили удары по рукам и ногам, удар по мячу выше колена, а также удар ногой по снаряду с замахом. Чтобы избежать травм, "апельсин" для бенди заменили мячом для большого тенниса.


 
 

По итогам всех встреч победителем Высшей лиги стал "НПЗ-ВГСО", второе место взял "Водоканал-1", третье — "Водоканал-2". В Первой лиге золото завоевал "Рестарт", за ним расположился "Нефтяник-ХНП", замкнул тройку призёров "Водоканал-3". Лучшими во Второй лиге стали игроки World Сlass, серебро у "Варяг-1", третье место осталось за "Ягуаром".


 
 

"В этом году мы поставили максимальную задачу — выиграть турнир. Команда подобралась сильная, многие играют в хоккей с шайбой, с мячом, во флорбол, поэтому претендовали на самые высокие места. В прошлом году многие уезжали на соревнования, поэтому не могли принять участие. Но площадка неровная, маленькая, с центра поля можно забить быстрый гол, поэтому порой всё решал один мяч", — признался игрок команды World Сlass Евгений Золотарёв.


 

 

Победители получили кубки, медали и дипломы, а трое лучших игроков — специальные призы от хоккейного клуба "СКА-Нефтяник". Презенты от "армейцев" получили Евгений Золотарёв, Юрий Титов и Максим Лазарь. 


 
 

Больше фотографий с турнира смотрите в группе редакции РИА "Восток-Медиа — Хабаровск" в социальной сети "ВКонтакте".

 
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