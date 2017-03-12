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Футболистам хабаровского СКА не хватило удара: РИА "Восток-Медиа"
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Футболистам хабаровского СКА не хватило удара

Футболистам хабаровского СКА не хватило удара
Дальневосточники потеряли очки в матче с аутсайдером
вчера, 19:15
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" потерял очки в матче с командой, которую должен был обыгрывать, уверены болельщики команды. Как уже сообщало  РИА "Восток-Медиа", дальневосточники сыграли вничью с саратовским "Соколом" — гости на этот момент находились на 16-й строчке турнирной таблицы первенства ФНЛ, на 13 строчек ниже хозяев.


 

 

 

 

Хабаровчане могли забить уже на первой минуте матча, а также на второй, четвёртой и 16-й, когда Алексей Друзин мощно пробил в перекладину ворот "Сокола". Гости, однако, начали огрызаться уже на первой десятиминутке. Выручал Александр Криворучко.


 

 

 

 

СКА продолжал наседать, но бил мимо, а Дедечко, Лескано и Булия попали прямо в руки Артёму Фёдорову. "Армейцы" смотрелись сильнее, но в результате вперёд вышли гости: Игорь Климов кивнул головой на точную передачу партнёра, и мяч оказался в углу ворот голкипера хабаровчан. Они, конечно, бросились отыгрываться, но свисток арбитра зафиксировал не самый приятный для дальневосточных болельщиков результат.


 

 

 

 

На второй тайм "Сокол" настроился сильнее, а штаб хабаровской команды провёл замены. К 70-й минуте гостям пришлось обороняться всем составом, но мяч в ворота Фёдорова не шёл. Сравнять счёт удалось только с пенальти: и этот одиннадцатиметровый, заработанный Александром Димидко, ещё долго будут обсуждать зрители. Так или иначе, к точке подошёл Руслан Корян и с задачей справился — 1:1.


 

 

 

 

В концовке матча СКА мог выйти вперёд, но снова подвела реализация. В итоге шанс обойти "армейцев" появился у "Енисея", а "Сокол" выбрался из зоны вылета: правда, его сможет снова туда отправить победа "Спартака" из Нальчика над "Балтикой".


 

 

 

 

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