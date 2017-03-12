Хабаровский СКА сыграл вничью с "Соколом" на своём поле

Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" 12 марта принял на своём поле команду "Сокол" из Саратова. Хозяева стадиона выглядели слабее гостей: дальневосточный клуб не смог доказать, что по праву находится на 13 позиций выше в турнирной таблице.

"Армейцы" бросились в атаку не мешкая: легионер клуба Хуан Лескано мог забить уже на первой минуте встречи, но по мячу не попал. После этого оппоненты обменялись атаками, а на 15-й минуте удар пришёлся в перекладину ворот Артёма Фёдорова: голкипер "Сокола" с ним справиться бы не смог. Ещё через 10 минут по позициям саратовцев били трижды — и каждый раз мимо. В итоге на перерыв команды при нулевом счёте уйти не смогли — Игорь Климов замкнул передачу со штрафного и хозяева пропустили.

Второй тайм начался с атак "Сокола", а хабаровчане не выглядели одним из лидеров чемпионата. Главный тренер СКА произвёл замены, и это сработало. Пенальти реализовал Руслан Корян, и встреча завершилась вничью.

Подробный фоторепортаж о матче смотрите позже на сайте РИА "Восток-Медиа".