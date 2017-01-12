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"Амур" отомстил минскому "Динамо" в Хабаровске: РИА "Восток-Медиа"
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"Амур" отомстил минскому "Динамо" в Хабаровске

"Амур" отомстил минскому "Динамо" в Хабаровске
Единственную шайбу забросил в ворота соперников Вячеслав Литовченко
вчера, 21:48
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Для хабаровского хоккейного клуба «Амур» заключительная в этом сезоне домашняя серия матчей началась с победы. Команда сегодня, 12 января, в «Платинум Арене» обыграла минское «Динамо». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», прошлая встреча команд закончилась для «тигров» проигрышем «всухую». В этот раз атаки игроков краевой столицы обернулись успехом, но только под конец игры.

В начале первого периода хоккеисты хабаровской команды два раза подряд попытались забросить снаряд минчанам, но их вратарь Бен Скривенс успешно отражал шайбы. Игроки «Динамо», в свою очередь, дважды попали в штангу. Активную игру «тигры» показали под конец игрового отрезка — они раз за разом яростно пытались забросить снаряд своим соперникам, но голкипер гостей льда не терял бдительность ни на секунду. Нападающий хабаровчан Вячеслав Ушенин получил возможность распечатать ворота Скривенса, получив передачу на дальнюю штангу, но вратарь успел переместиться. Команды разъехались на перерыв со счётом 0:0.

Нападающий «Амура» Антон Крысанов начал второй игровой отрезок с атаки. Он попытался забросить шайбу минчанам, но Скривенс отразил снаряд плечом. Не получилось открыть счёт и у нападающего Юрия Назарова. Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни «рубанул» клюшку одного из «тигров» и сломал свою, за что отправился на штрафную скамейку, но и в большинстве «Амуру» не удалось забросить. За игру высоко поднятой клюшкой отдыхать уехал защитник хабаровчан Владимир Малевич, и «тигры» две минуты играли в меньшинстве. Нападающий Кристиан Куусела дважды пытался отправить шайбу мимо вратаря гостей льда, но безрезультатно.

В третьем периоде голкипер минчан Бен Скривенс продолжил так же стойко защищать ворота своей команды. Тем не менее, подопечные Андрея Мартемьянова не ослабляли темп игры, как и их соперники. Нападающий гостей льда Андрей Степанов неожиданно бросил от борта по воротам Юхи Метсолы, но тот отразил шайбу. Вячеслав Ушенин дважды в одиночку устремлялся в зону противника — и никто из «тигров» не успевал ему на подмогу. Наконец, болельщики «Амура» с ликованием поднялись с трибун: Вячеслав Литовченко распечатал ворота соперника — 1:0. Игроки минского «Динамо» разъярились, но распечатать ворота хабаровчан так и не смогли. Штрафные две минуты получил за подножку Владимир Малевич. До конца игры хозяева льда были в меньшинстве, но успешно удержали оборону. Юха Метсола на завершающих минутах отразил две последних серьёзных атаки белорусов и не позволил им изменить счёт.

Подробный фотоотчёт смотрите позже на сайте РИА «Восток-Медиа».

 
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