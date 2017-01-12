Бесплатный гектар позволят получить в Хабаровске и Комсомольске

Владельцы недвижимости, расположенной в Хабаровском крае, получили возможность оформить прилегающую к ней землю в упрощённом порядке — в рамках национального проекта «Дальневосточный гектар». Этим правом смогут воспользоваться даже те граждане, дома и дачи которых расположены на территориях, недоступных обычным получателям бесплатных участков.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск»», с 2017 года перечень возможностей для оформления бесплатного участка расширился. В изменённом законе учли нужды граждан, которые имеют в собственности, например, жилой дом, но долгое время не могут оформить свои права на прилегающую к нему землю. Власти региона не исключили, что подобные ситуации могли возникать из-за административных несостыковок.

На пресс-конференции, посвящённой вступлению в силу новшеств, связанных с «дальневосточным гектаром», и. о. регионального министра инвестиционной и земельно-имущественной политики Ирина Серова рассказала, что «гектар под домом» можно будет получить и в крупных городах региона. Как известно, по закону участники программы не могут рассчитывать на участки, расположенные на расстоянии ближе чем 20 километров от городов с населением больше 300 тысяч человек. Для населённых пунктов, где живут от 50 до 300 тысяч человек, этот «пояс» вдвое меньше.

«Речь не идёт о возможности узаконить какую-либо постройку в городе. Гражданин должен обладать зданием или объектом капитального строительства по праву собственности. Только при наличии всех документов он имеет право подать заявление и получить прилегающий участок размером до одного гектара», — объяснила Ирина Серова.

Полноправным собственником земли владелец такой недвижимости, как и все прочие участники программы, станет не раньше, чем через пять лет. При этом гражданин вправе как «нарисовать» границы участка в федеральной системе, так и просто указать его кадастровый номер — если надел уже сформирован. В правительстве региона готовят проект краевого закона, который утвердит исключения, позволяющие получать бесплатные земли в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.