В Комсомольске крещенскую купель перенесли к набережной Амура

В Комсомольске-на-Амуре крещенские купания в этом году пройдут в новом месте. Купель организуют на реке Амур, у набережной, возле низкого пирса, напротив памятника Первостроителям. Церемония освящения пройдёт 19 января в 12 часов.

Рядом с местом для крещенских купаний развернут пункты обогрева, где можно будет переодеться и выпить горячего чаю. Как сообщает пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре, на месте будут дежурить спасатели и сотрудники полиции. Купель будет работать до 20 часов. В других местах проруби освящаться не будут.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что в краевой столице одну из купелей оборудуют в пруду на территории парка «Северный». Рядом с ней будут находиться врачи скорой медицинской помощи, спасатели, а также священники из храма Серафима Саровского. Священники в ночь с 18 на 19 января проведут службу, а утром освятят прорубь, оборудованную в пруду парка. Окунуться в неё жители Хабаровска смогут до 20 часов.

Священнослужители отмечают, что по традиции окунаться в крещенскую купель обязательно нужно с головой. При этом нужно понимать, что это духовный обряд, а не забава. Перед Крещением необходимо пройти исповедь и причастие. Кроме того, предваряет праздник сорокадневный рождественский пост, который по церковным канонам необходимо соблюдать.